Atwasat

مركز سرت لعلاج الأورام: لم نستلم العلاج الكيماوي منذ أكثر من عام

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الثلاثاء 19 أبريل 2022, 01:56 صباحا
مركز سرت لعلاج الأورام: لم نستلم العلاج الكيماوي منذ أكثر من عام
أحد مرضى الأورام في سرت خلال وقفة احتجاجية للمطالبة بتوفير العلاج، 6 ديسمبر 2021. (فيسبوك)
alwasat radio

قال مدير عام مركز سرت لعلاج الأورام، الدكتور خليفة محمد عبدالفتاح، إن المركز لم يستلم أي علاج كيماوي منذ ما يزيد على عام.

وأكد عبدالفتاح، في تصريح إلى «بوابة الوسط» ارتفاع حالات مرضى الأورام بمنظومة مركز سرت إلى 676 حالة حتى يوم الإثنين 18 أبريل، بالإضافة إلى عدد آخر من سرت يتابعون حالتهم بمراكز مصراتة وصبراتة لعلاج الأورام.

- ارتفاع عدد مرضى الأورام في سرت إلى 643 حالة

وأوضح أن مركز سرت يقدم خدماته العلاجية في كافة التخصصات الطبية، وكذلك إجراء العمليات الجراحية في تخصصات المسالك البولية والعظام، إضافة إلى عمليات المناظير العلوية والسفلية.

وأشار إلى تجهيز غرفتين للعمليات، ومعامل تحاليل طبية بأحدث المعدات والتقنية، لكنه لفت إلى أن العائق الأساسي هو نقص أدوية العلاج الكيماوي لمرضى الأورام، حيت يعاني المرضى جراء تكاليف الحقن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في بيان حزين.. كريستيانو رونالدو يعلن وفاة مولوده الجديد

في بيان حزين.. كريستيانو رونالدو يعلن وفاة مولوده الجديد
قبل جولة الإعادة مع ماكرون.. فرنسا تحقق في اتهامات لمارين لوبان بالاختلاس

قبل جولة الإعادة مع ماكرون.. فرنسا تحقق في اتهامات لمارين لوبان بالاختلاس
برنامج «كتب ليبية» (5)

برنامج «كتب ليبية» (5)
خلونا نحلموا (الحلقة 5)

خلونا نحلموا (الحلقة 5)
مسلسل «شن الحكاية» (5)

مسلسل «شن الحكاية» (5)
مسلسل «هذا هو» (3)

مسلسل «هذا هو» (3)
الكاسا (الحلقة 3)

الكاسا (الحلقة 3)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (3)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (3)
جريدة أميركية: السعودية أجبرت الرئيس اليمني على الاستقالة واحتجزته في منزله بالرياض

جريدة أميركية: السعودية أجبرت الرئيس اليمني على الاستقالة واحتجزته في منزله ...
كاركاتير خيري - السيادة الليبية

كاركاتير خيري - السيادة الليبية
عشرات الجرحى في السويد خلال احتجاجات ضد حركة يمينية تخطط لحرق نسخ من «القرآن الكريم»

عشرات الجرحى في السويد خلال احتجاجات ضد حركة يمينية تخطط لحرق نسخ من «القرآن ...
بنزيما يتوهج بالأرقام القياسية في «ريال مدريد» عبر معادلة دي ستيفانو والاقتراب من راؤول

بنزيما يتوهج بالأرقام القياسية في «ريال مدريد» عبر معادلة دي ستيفانو والاقتراب ...
تحدث عن لقاء جمعهما.. قرقاب: «لاثرون» تتبع نجل الدبيبة (فيديو)

تحدث عن لقاء جمعهما.. قرقاب: «لاثرون» تتبع نجل الدبيبة (فيديو)
تعثر دخول باشاغا من تونس إلى طرابلس.. واستنفار في العاصمة

تعثر دخول باشاغا من تونس إلى طرابلس.. واستنفار في العاصمة
قرقاب: الدبيبة طلب التعاقد مع شركة حديثة لتحسين جودة الاتصالات مقابل 47 مليون دولار.. واعتقلت لأني قلت «لا»

قرقاب: الدبيبة طلب التعاقد مع شركة حديثة لتحسين جودة الاتصالات مقابل 47 مليون ...
«الإخصاء الكيميائي» لمغتصبي الأطفال في بيرو

«الإخصاء الكيميائي» لمغتصبي الأطفال في بيرو
كاركاتير خيري - الصحة في ليبيا والعلاج في الخارج

كاركاتير خيري - الصحة في ليبيا والعلاج في الخارج
كاركاتير حليم - دعاة الحرب في ليبيا

كاركاتير حليم - دعاة الحرب في ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المحجوب يعلن مسؤولية «داعش» عن تفجير سيارة مفخخة أمام معسكر في أم الأرانب
المحجوب يعلن مسؤولية «داعش» عن تفجير سيارة مفخخة أمام معسكر في أم...
«التعليم العالي» تمنح 1936 موفدا مهلة أخيرة لتبرير عدم عودتهم
«التعليم العالي» تمنح 1936 موفدا مهلة أخيرة لتبرير عدم عودتهم
وزير الداخلية يعيد مديرية أمن كاباو ويكلف العميد ناصر يوسف العزابي مديرا لها
وزير الداخلية يعيد مديرية أمن كاباو ويكلف العميد ناصر يوسف ...
1280 مولودا جديدا في سرت منذ بداية العام الجاري
1280 مولودا جديدا في سرت منذ بداية العام الجاري
«اللواء 444 قتال» يسترجع 300 رأس غنم مسروقة بطريق المطار
«اللواء 444 قتال» يسترجع 300 رأس غنم مسروقة بطريق المطار
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما...
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في ......
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس...
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن شوكولاتة «كيندر»
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن ......
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس...
المزيد
مركز سرت لعلاج الأورام: لم نستلم العلاج الكيماوي منذ أكثر من عام
مركز سرت لعلاج الأورام: لم نستلم العلاج الكيماوي منذ أكثر من......
«الحكم المحلي» تبحث صرف الرواتب المتأخرة للشركات الخدمية في سبها
«الحكم المحلي» تبحث صرف الرواتب المتأخرة للشركات الخدمية في ......
إحالة منحة الدارسين بالخارج عن الربع الأول ورواتب فبراير للبعثات الدبلوماسية
إحالة منحة الدارسين بالخارج عن الربع الأول ورواتب فبراير ......
«اللواء 444 قتال» يسترجع 300 رأس غنم مسروقة بطريق المطار
«اللواء 444 قتال» يسترجع 300 رأس غنم مسروقة بطريق المطار...
1280 مولودا جديدا في سرت منذ بداية العام الجاري
1280 مولودا جديدا في سرت منذ بداية العام الجاري...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط