مركز سرت لعلاج الأورام: لم نستلم العلاج الكيماوي منذ أكثر من عام

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

قال مدير عام مركز سرت لعلاج الأورام، الدكتور خليفة محمد عبدالفتاح، إن المركز لم يستلم أي علاج كيماوي منذ ما يزيد على عام.

وأكد عبدالفتاح، في تصريح إلى «بوابة الوسط» ارتفاع حالات مرضى الأورام بمنظومة مركز سرت إلى 676 حالة حتى يوم الإثنين 18 أبريل، بالإضافة إلى عدد آخر من سرت يتابعون حالتهم بمراكز مصراتة وصبراتة لعلاج الأورام.

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وأوضح أن مركز سرت يقدم خدماته العلاجية في كافة التخصصات الطبية، وكذلك إجراء العمليات الجراحية في تخصصات المسالك البولية والعظام، إضافة إلى عمليات المناظير العلوية والسفلية.

وأشار إلى تجهيز غرفتين للعمليات، ومعامل تحاليل طبية بأحدث المعدات والتقنية، لكنه لفت إلى أن العائق الأساسي هو نقص أدوية العلاج الكيماوي لمرضى الأورام، حيت يعاني المرضى جراء تكاليف الحقن.