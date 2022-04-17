ارتفاع عدد مرضى الأورام في سرت إلى 643 حالة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أكدت مساعد مدير عام مركز سرت لعلاج الأورام، استشارية الأمراض الباطنة الدكتورة سعاد القعود، أن عدد مرضى الأورام المسجلين بمنظومة المركز ارتفع إلى 643 مريضًا ومريضة خلال الفترة من العام 2018 وحتى شهر مارس 2022.

وقالت القعود في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن مرضى الأورام في سرت يعانون نقص العلاج الكيماوي والهرموني بالمركز، مشيرة إلى صعوبة شراء هذا العلاج من قبل أهالي المرضى لأنه «باهظ الثمن ومكلف جدًا».

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وأوضحت القعود أن لجنة مكلفة من المنطقة الشرقية استلمت ملف وإجراءات مرضى الأورام الذين يحتاجون إلى العلاج بالخارج من قبل وزارة الصحة، مشيرة إلى أن مركز سرت لعلاج الأورام يقوم بدوره في تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى.

ولفتت القعود إلى افتتاح غرفة العمليات الجراحية بمركز علاج مرضى الأورام في سرت خلال الأيام الماضية بعد تجهيزها بأحدث الإمكانات والأجهزة الطبية وتوفير الأطقم المتخصصة من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين بالمركز.