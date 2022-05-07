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شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 مايو 2022, 09:04 مساء
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا
طائرة «سماء المتوسط» تحط في مطار مصراتة قادمة من مالطا، 7 مايو 2022. (صورة من فيديو)
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وصلت أولى الرحلات الدولية التابعة لشركة «سماء المتوسط Medsky Airways» للطيران، اليوم السبت، إلى مطار مصراتة الدولي، قادمة من مطار «فاليتا» بمالطا.

وبهذه الرحلة جرى الإطلاق الرسمي لشركة «سماء المتوسط Medsky Airways» للطيران، التي ستكون مخصصة للرحلات بين ليبيا وأوروبا.

- أوروبا تحظر تحليق الطائرات الليبية في مجالها الجوي

وظهرت عديد شركات الطيران الخاصة في ليبيا بعد فبراير 2011، منها شركات «ليبيا للطيران» و«الأجنحة»، و«برنيق».

وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت نهاية العام 2014، حظر التعامل مع جميع مؤسسات الطيران الليبية، ومنع طائراتها من التحليق في الفضاء الجوي للاتحاد والهبوط والإقلاع من مطاراته. 

وعللت المفوضية الحظر حينها بدوافع تتعلق «بضوابط السلامة». وقالت مفوضة شؤون النقل في المؤسسة الأوروبية، فيولينا بولك، آنذاك إن الوضع في ليبيا «لا يسمح لهيئة الطيران المدني العالمية بالوفاء بالتزاماتها تجاه قطاع الطيران المدني».

طائرة «سماء المتوسط» تحط في مطار مصراتة قادمة من مالطا، 7 مايو 2022. (صورة من فيديو)
طائرة «سماء المتوسط» تحط في مطار مصراتة قادمة من مالطا، 7 مايو 2022. (صورة من فيديو)
طائرة «سماء المتوسط» تحط في مطار مصراتة قادمة من مالطا، 7 مايو 2022. (صورة من فيديو)
طائرة «سماء المتوسط» تحط في مطار مصراتة قادمة من مالطا، 7 مايو 2022. (صورة من فيديو)
طائرة «سماء المتوسط» تحط في مطار مصراتة قادمة من مالطا، 7 مايو 2022. (صورة من فيديو)
طائرة «سماء المتوسط» تحط في مطار مصراتة قادمة من مالطا، 7 مايو 2022. (صورة من فيديو)
حفل إطلاق شركة «سماء المتوسط» للطيران، 7 مايو 2022. (صورة من فيديو)
حفل إطلاق شركة «سماء المتوسط» للطيران، 7 مايو 2022. (صورة من فيديو)
حفل إطلاق شركة «سماء المتوسط» للطيران، 7 مايو 2022. (صورة من فيديو)
حفل إطلاق شركة «سماء المتوسط» للطيران، 7 مايو 2022. (صورة من فيديو)
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