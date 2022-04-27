«الاقتصاد» تبدأ إنشاء أسواق تجارية لتوزيع السلع

القاهرة - بوابة الوسط

وجه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، اليوم الثلاثاء، بالبدء في إنشاء أسواق تجارية بمناطق أبوسليم وتاجوراء بمشاركة القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الاقتصاد والتجارة ضم رئيس وأعضاء غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، لبحث آلية إنشاء أسواق تجارية لتوزيع السلع الغذائية والخدمات وحصر ورقمنة الأنشطة التجارية بطرابلس الكبرى بحضور مستشار الوزير ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة.

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آلية حصر ورقمنة الأنشطة التجارية

وأكد الحويج، خلال اللقاء، ضرورة التنسيق بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، ومراقبات الاقتصاد والتجارة ببلديات طرابلس الكبرى لحصر ورقمنة الأنشطة الاقتصادية والتجارية بطرابلس الكبرى في مرحلة الأولى، والعمل على تنظيم المشروعات متناهية الصغر وأنشطة الأسر المنتجة والباعة المتجولين وإصدار تراخيص خاصة بها.

وشدد الوزير على متابعة الشركات والمصانع المحلية وسير العمليات الإنتاجية وتصنيفها وفق التزامها بتوجيهات الوزارة وكافة جهات ذات الاختصاص حول الطاقة الإنتاجية وتوفر منتجاتها بالسوق المحلية، وحرصها على استقرار الأسعار والتزامها بالمواصفات والمعايير القياسية المعتمدة والاشتراطات الصحية المعمول بها لتحقيق حماية المستهلك.

وزير الاقتصاد والتجارة يبحث إنشاء أسواق تجارية لتوزيع السلع (صفحة الوزارة على فيسبوك)

وزير الاقتصاد والتجارة يبحث إنشاء أسواق تجارية لتوزيع السلع (صفحة الوزارة على فيسبوك)

وزير الاقتصاد والتجارة يبحث إنشاء أسواق تجارية لتوزيع السلع (صفحة الوزارة على فيسبوك)

وزير الاقتصاد والتجارة يبحث إنشاء أسواق تجارية لتوزيع السلع (صفحة الوزارة على فيسبوك)