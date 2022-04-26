Atwasat

الحويج والغويل يبحثان تفعيل صندوق موازنة الأسعار وإصلاح الدعم السلعي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 أبريل 2022, 09:16 مساء
الحويج والغويل يبحثان تفعيل صندوق موازنة الأسعار وإصلاح الدعم السلعي
جانب من اجتماع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك)
alwasat radio

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، إمكانية تفعيل صندوق موازنة الأسعار، والعمل على وضع برنامج لإصلاح الدعم السلعي، بما يتوافق والأوضاع المحلية والدولية، إضافة لتنظيم الأنشطة الاقتصادية وفق خطة التحول الرقمي.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة، بحضور مستشار وزير الاقتصاد والتجارة ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، وذلك لاستعراض الأوضاع الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

- الشيباني: زيادة أسعار السلع مفتعلة.. ومحافظ «المركزي» يتحمل المسؤولية (فيديو)
- خبير اقتصادي: قائمة «الاقتصاد» لأسعار السلع الأساسية خالية من الدعم وبعضها زاد 400%

وناقش الاجتماع الخارطة الاستثمارية في خطة التنمية لحكومة الوحدة الوطنية لتطوير البنية التحتية وتنفيذ مشاريع استثمارية بقطاعات الصناعة والزراعة والطاقات المتجددة والنظيفة، وتسخير الموارد الطبيعية بكافة المناطق لتحقيق التنمية المكانية.

كما جرى طرح مقترح تخصيص موقع تابع لوزارة الاقتصاد والتجارة لإنشاء مكتبة مركزية للعلوم الاقتصادية تسهم في نقل المعرفة بالقطاع وتوفير الأبحاث والدراسات بمجالات الاقتصاد والاستثمار، وخلق تواصل بين الباحثين والمهتمين.

جانب من اجتماع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك)
جانب من اجتماع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك)
جانب من اجتماع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك)
جانب من اجتماع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - ورق لعب!

كاركاتير خيري - ورق لعب!
محادثات عسكرية بمشاركة 40 دولة بألمانيا لتعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية

محادثات عسكرية بمشاركة 40 دولة بألمانيا لتعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية
«مودريتش» قلب الملكي النابض بالحيوية في العام 37

«مودريتش» قلب الملكي النابض بالحيوية في العام 37
ضبط حصان بالمرج تسبب في إصابة بليغة لطفل.. والبحث جار عن صاحبه

ضبط حصان بالمرج تسبب في إصابة بليغة لطفل.. والبحث جار عن صاحبه
أمور يجب مراعاتها عند تغيير زجاج السيارة

أمور يجب مراعاتها عند تغيير زجاج السيارة
بحجر صارم وهاجس من الإغلاق.. بكين توسع حملة فحوصات «كوفيد»

بحجر صارم وهاجس من الإغلاق.. بكين توسع حملة فحوصات «كوفيد»
وزير الدفاع الأميركي: أوكرانيا تستطيع الانتصار في الحرب مع روسيا

وزير الدفاع الأميركي: أوكرانيا تستطيع الانتصار في الحرب مع روسيا
للمرة الأولى.. الإنفاق العسكري العالمي يتجاوز تريليوني دولار

للمرة الأولى.. الإنفاق العسكري العالمي يتجاوز تريليوني دولار
لافروف: خطر نشوب حرب عالمية ثالثة أمر «جدي» وزيلينسكي «ممثل جيد»

لافروف: خطر نشوب حرب عالمية ثالثة أمر «جدي» وزيلينسكي «ممثل جيد»
ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»

ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»
مجموعة مسلحة تعلن خطف روسي من مجموعة فاغنر في مالي

مجموعة مسلحة تعلن خطف روسي من مجموعة فاغنر في مالي
مؤسسة الاستثمار تمنع «سيابلاست» التونسية من الحجز على أصولها في فرنسا

مؤسسة الاستثمار تمنع «سيابلاست» التونسية من الحجز على أصولها في فرنسا
اليوم العالمي لمكافحة الملاريا.. دعوة إلى مواصلة الابتكار لإنقاذ الأرواح

اليوم العالمي لمكافحة الملاريا.. دعوة إلى مواصلة الابتكار لإنقاذ الأرواح
مرض غامض يصيب أكباد الأطفال حول العالم.. و«منظمة الصحة» تحذر

مرض غامض يصيب أكباد الأطفال حول العالم.. و«منظمة الصحة» تحذر
كاركاتير حليم - ليبيا تشهد جولة رابعة من إغلاق المنشأت النفطية

كاركاتير حليم - ليبيا تشهد جولة رابعة من إغلاق المنشأت النفطية
كاركاتير خيري - حرب أوكرانيا وإزدواجية الغرب في تطبيق حقوق الإنسان

كاركاتير خيري - حرب أوكرانيا وإزدواجية الغرب في تطبيق حقوق الإنسان
جريدة «الوسط»: النفط رهينة الصراع السياسي على السلطة

جريدة «الوسط»: النفط رهينة الصراع السياسي على السلطة
الدبيبة يطالب النائب العام بالتحقيق في تصريحات قرقاب على قناة الوسط «WTV»

الدبيبة يطالب النائب العام بالتحقيق في تصريحات قرقاب على قناة الوسط «WTV»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مصادر: الدبيبة قد يغير وجهته إلى الإمارات بعد تأجيل زيارته لتونس
مصادر: الدبيبة قد يغير وجهته إلى الإمارات بعد تأجيل زيارته لتونس
صنع الله يطالب شركة التموين بإجراء مصادقة للديون لضمان تسديد الفواتير في وقتها
صنع الله يطالب شركة التموين بإجراء مصادقة للديون لضمان تسديد ...
شاهد في «اقتصاد +»: المصارف ترفع سقف السحب اليومي مع قرب عيد الفطر
شاهد في «اقتصاد +»: المصارف ترفع سقف السحب اليومي مع قرب عيد ...
اجتماع موسع لبحث الاستعدادات للاحتفال بالذكرى 107 لمعركة القرضابية بسرت
اجتماع موسع لبحث الاستعدادات للاحتفال بالذكرى 107 لمعركة ...
الحويج والغويل يبحثان تفعيل صندوق موازنة الأسعار وإصلاح الدعم السلعي
الحويج والغويل يبحثان تفعيل صندوق موازنة الأسعار وإصلاح الدعم ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية...
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما...
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في ......
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن شوكولاتة «كيندر»
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن ......
النيابة تعلن ضبط كميات كبيرة من المخدرات مخبأة داخل سيارات مستوردة
النيابة تعلن ضبط كميات كبيرة من المخدرات مخبأة داخل سيارات ......
المزيد
الدبيبة: الحكومة بدأت تفعيل قانون معاملة أسر الشهداء وستخصص لهم كوتة للحج
الدبيبة: الحكومة بدأت تفعيل قانون معاملة أسر الشهداء وستخصص ......
وصول مليوني دينار إلى فرع المصرف التجاري الوطني في أبوقرين
وصول مليوني دينار إلى فرع المصرف التجاري الوطني في أبوقرين...
حالة الطقس الأربعاء.. منخفض صحراوي وسط ليبيا يسهم برياح نشطة
حالة الطقس الأربعاء.. منخفض صحراوي وسط ليبيا يسهم برياح نشطة...
الحويج والغويل يبحثان تفعيل صندوق موازنة الأسعار وإصلاح الدعم السلعي
الحويج والغويل يبحثان تفعيل صندوق موازنة الأسعار وإصلاح ......
اجتماع موسع لبحث الاستعدادات للاحتفال بالذكرى 107 لمعركة القرضابية بسرت
اجتماع موسع لبحث الاستعدادات للاحتفال بالذكرى 107 لمعركة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط