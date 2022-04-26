الحويج والغويل يبحثان تفعيل صندوق موازنة الأسعار وإصلاح الدعم السلعي

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، إمكانية تفعيل صندوق موازنة الأسعار، والعمل على وضع برنامج لإصلاح الدعم السلعي، بما يتوافق والأوضاع المحلية والدولية، إضافة لتنظيم الأنشطة الاقتصادية وفق خطة التحول الرقمي.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة، بحضور مستشار وزير الاقتصاد والتجارة ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، وذلك لاستعراض الأوضاع الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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وناقش الاجتماع الخارطة الاستثمارية في خطة التنمية لحكومة الوحدة الوطنية لتطوير البنية التحتية وتنفيذ مشاريع استثمارية بقطاعات الصناعة والزراعة والطاقات المتجددة والنظيفة، وتسخير الموارد الطبيعية بكافة المناطق لتحقيق التنمية المكانية.

كما جرى طرح مقترح تخصيص موقع تابع لوزارة الاقتصاد والتجارة لإنشاء مكتبة مركزية للعلوم الاقتصادية تسهم في نقل المعرفة بالقطاع وتوفير الأبحاث والدراسات بمجالات الاقتصاد والاستثمار، وخلق تواصل بين الباحثين والمهتمين.

جانب من اجتماع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك)

جانب من اجتماع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك)