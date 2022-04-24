الدبيبة يستعرض مع الحويج مشروع إنشاء ديوان الحبوب وتنظيم استيراد السلع الأساسية

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، خلال اجتماعه، اليوم الأحد، مع وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، مشروع الوزارة بشأن إنشاء ديوان الحبوب، وكذلك عمليات تنظيم استيراد السلع الأساسية.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء الدبيبة والحويج الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس عرض خلاله الوزير مشروع إنشاء ديوان الحبوب الذي يعزز الأمن الغذائي ويقوم على تنفيذ عمليات توريد الحبوب وتنظيم استيراد السلع الأساسية وضمان انسيابها بالسوق المحلية واستقرار أسعارها.

خطة وزارة الاقتصاد لمتابعة عمليات توريد السلع

وأضافت الوزارة أن الحويج أطلع الدبيبة خلال الاجتماع على خطة وزارة الاقتصاد والتجارة لمتابعة تنفيذ عمليات توريد السلع وانسيابها بالسوق المحلية بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي ومشاركة الأجهزة الرقابية والضبطية.

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وأكد الدبيبة من جهته خلال الاجتماع على دور وزارة الاقتصاد والتجارة في تنظيم ومتابعة الأنشطة التجارية ومراقبة السوق المحلية وجودة الخدمات، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء سيناقش مشروع وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن إنشاء ديوان الحبوب خلال اجتماعه المقبل.

مقترح الحويج بشأن توفير الحبوب والسلع

واقترح وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويح، في 23 مارس الماضي، إنشاء ديوان للحبوب، داعيًا إلى أن يقوم تجار السلع الأساسية بتوفير مخزون سلعي لا يقل عن 3 أشهر لكل سلعة يتاجرون بها.

وفي 25 يوليو 2021، طالب الدبيبة وزير الاقتصاد والتجارة، بإعداد تصور يضمن وصول سلعتي القمح والأرز للمواطن، بالإضافة إلى وضع تصور لإنشاء ديوان الحبوب.

لقاء الحويج والدبيبة بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، الأحد 24 أبريل 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)