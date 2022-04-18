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أبوالغيط لوليامز: جامعة الدول العربية تدعم الجهود الأممية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 أبريل 2022, 03:07 مساء
أبوالغيط لوليامز: جامعة الدول العربية تدعم الجهود الأممية في ليبيا
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط والمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، في القاهرة، 18 أبريل 2022. (الإنترنت)
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جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، التأكيد على دعم الجامعة للجهود الأممية ولكل جهد يرمي إلى تقريب وجهات النظر بين الليبيين، ويفضي إلى الخروج من الوضع الدقيق الحالي الذي تشهده البلاد منذ تأجيل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي، وذلك خلال لقاء مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز. 

وأوضح مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الإثنين، أن الأمين العام أكد دعم الجامعة «لرسم ملامح العملية الانتخابية المرجوة ووضع أسسها القانونية، والتي يتطلع إليها عدد كبير من الليبيين الذين سبق لهم التسجيل في سجل الناخبين لدى مفوضية الانتخابات».

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ماذا قالت وليامز لأبوالغيط؟
وحسب المصدر، استمع الأمين العام خلال اللقاء إلى عرض وافٍ قدمته المستشارة الأممية حول التطورات الميدانية والسياسية بليبيا، ومن بينها الاجتماعات الحالية للجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، حول المسار الدستوري، والتي تعقد في القاهرة منذ يوم الأربعاء الماضي، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول الآثار المحتملة للتطورات التي تشهدها الساحة الدولية عامة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خاصة على الملف الليبي.

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