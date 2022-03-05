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أبوالغيط: الوضع في ليبيا ينذر بالعودة للمرحلة الصعبة.. ويجب إجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 مارس 2022, 12:19 مساء
أبوالغيط: الوضع في ليبيا ينذر بالعودة للمرحلة الصعبة.. ويجب إجراء الانتخابات
الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط إن «مجمل المشهد السياسي الحالي في ليبيا ينذر بإعادة البلاد إلى المرحلة الصعبة التي شهدتها قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر 2020»، معبرًا عن قلقه من الوضع.

واعتبر أبوالغيط أن الظروف التي تعيشها ليبيا اليوم «باتت أكثر من أي وقت مضى، مدعاة لإجراء الانتخابات وتجديد شرعية المؤسسات الليبية وإنهاء المراحل الانتقالية التي طالت وتعدّدت مساراتها بشكل أفقدها فعاليتها في إنجاز الأهداف التي وُجدت من أجلها»، حسب بيان صادر عن جامعة الدول العربية.

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وناشد أبوالغيط جميع الفاعلين الليبيين من أجل «العمل بجدية وبمسؤولية نحو تهيئة الظروف الأمنية والسياسية والقانونية اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب فرصة ممكنة، تحقيقًا لرغبة الناخبين الليبيين».

وأشار مصدر مسؤول في الجامعة إلى تأسيس عملية سياسية تضع ليبيا على طريق الاستقرار والبناء، مؤكدًا استعداد الجامعة لدعم «أي جهد ليبي جاد يؤمن التوافق حول خارطة طريق سياسية واضحة وعملية ومجدولة بمدد زمنية محددة»، وفق البيان. 

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