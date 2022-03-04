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الدبيبة: بيان الدول الخمس ينسجم مع خطة حكومة الوحدة لإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 مارس 2022, 10:15 مساء
الدبيبة: بيان الدول الخمس ينسجم مع خطة حكومة الوحدة لإجراء الانتخابات
الدبيبة، (أرشيفية: المكتب الإعلامي)
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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إن بيان الدول الخمس بشأن الوضع في ليبيا، ينسجم مع خطة الحكومة الإجراء الانتخابات.

وأوضح أن البيان يتناغم مع بياني الأمم المتحدة والمستشارة ستيفاني وليامز الأخيرين، ويتوافق مع خطة الحكومة لإجراء الانتخابات في يونيو المقبل، حسب تغريدة على حسابه في موقع تويتر، الجمعة.

كما رحبت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش ببياني دول الخمس والاتحاد الأوروبي، بشأن دعم الاستقرار والسلام في ليبيا، عبر انتخابات نزيهة وشفافة وقاعدة دستورية توافقية.

بيان الدول الخمس يتعهد بمحاسبة من يهدد بالعنف
وأصدرت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وأميركا بيانا مشتركا حول الوضع السياسي في ليبيا، أكدت فيه دعمها الوساطة التي تقودها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، كما تعهدت بمحاسبة من يهدد باستخدام العنف.

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وأيدت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى جميع الجهات الفاعلة للامتناع عن الأعمال التي قد تقوّض الاستقرار في ليبيا، معربة عن قلقها إزاء التقارير الأخيرة عن العنف والتهديدات بالعنف، والترهيب وعمليات الاختطاف.

كما أكدت أن أي خلاف على مستقبل العملية السياسية يجب حله دون اللجوء إلى العنف، مبدية استعدادها لمحاسبة من يهدد الاستقرار بالعنف أو بالتحريض عليه، وذكّرت أن الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها، الذين يعرقلون أو يقوضون الاستكمال الناجح لعملية الانتقال السياسي في ليبيا، قد يحددوا من قبل لجنة عقوبات ليبيا التابعة لمجلس الأمن وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2571 (2021) والقرارات ذات الصلة.

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