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خلال لقائها مع أبو الغيط ولعمامر بالقاهرة.. وليامز تؤكد على تنفيذ خارطة الطريق ودور دول جوار ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 يناير 2022, 06:31 مساء
خلال لقائها مع أبو الغيط ولعمامر بالقاهرة.. وليامز تؤكد على تنفيذ خارطة الطريق ودور دول جوار ليبيا
وليامز مع أبوالغيط ولعمامرة بمقر الجامعة العربية في القاهرة، الأحد 16 يناير 2022. (ستيفاني وليامز)
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أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون يلبيا، ستيفاني وليامز، دعم تنفيذ خارطة الطريق السياسية في ليبيا، معربة عن الدور المهم لدول جوار ليبيا في دعم عملية سياسية شاملة في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقائها مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، ووزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، في العاصمة المصرية القاهرة، أمس الأحد.

وقالت وليامز عبر حسابها على «تيوتر» إنها «استعرضت في القاهرة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، آخر التطورات في ليبيا، وأكدنا على أهمية توحيد الجهود الدولية والإقليمية لدعم تنفيذ خارطة الطريق السياسية التي زكاها مجلس الأمن الدولي بما في ذلك الإطار الزمني المتضمن فيها».

وأضافت في تغريدة ثانية أنها تقابلت أيضا في «لقاء قصير مع وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، الذي كان في زيارة إلى مقر جامعة الدول العربية، حيث أعربت له عن الدور المهم لدول الجوار في دعم عملية سياسية شاملة في ليبيا، على أمل اللقاء به مرة أخرى في الجزائر العاصمة».

- وليامز ولعمامرة يبحثان التطورات الليبية في القاهرة
- وليامز وأبوالغيط يؤكدان أهمية إجراء الانتخابات الليبية

من ناحيته قال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، إنه تبادل مع وليامز «التنسيق ودعم جهود الأمم المتحدة الرامية لإنهاء الأزمة في هذا البلد الشقيق والحفاظ على وحدته وسيادته»، معلنا في الوقت نفسه أن «اللقاء سيتجدد قريبا بالجزائر» وفق ما غرد عبر حسابه على «تويتر».

وأعلنت الجامعة العربية، أمس الأحد، أن أمينها العام أحمد أبوالغيط اتفق خلال لقائه مع وليامز على «أهمية إجراء الانتخابات الليبية لتعكس إرادة الشعب الليبي»، بعدما استعرضا مستجدات الأوضاع في ليبيا.

ووصلت وليامز، أمس الأحد، إلى القاهرة قادمة من أنقرة، بعد زيارة أجرت خلالها محادثات مع المسؤولين الأتراك حول الأزمة الليبية، وحشد الدعم اللازم للدفع بالعملية السياسية المتعثرة في البلاد.

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