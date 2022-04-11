600 ألف مواطن سجلوا في منظومة القروض السكنية.. والدبيبة: بدء الصرف قريبا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدر الدين التومي، أن عدد المسجلين في منظومة القروض السكنية بلغ نحو 600 ألف مواطن، فيما وجه رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بالعمل على صرف القروض قريبًا.

وعقد الدبيبة اجتماعًا مع اللجنة الوزارية المكلفة تنفيذ مبادرة الإقراض الإسكاني، مساء اليوم الإثنين، بمقر ديوان مجلس الوزراء، بحضور مسؤولين عن مصلحة التسجيل العقاري ومدير مصلحة الأملاك العامة ومدير عام مصرف الادخار والاستثمار العقاري ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي.

مرحلة تسليم القروض السكنية.. قريبا

وقال الدبيبة إن «المبادرة الإسكانية تحتاج إلى جهود استثنائية لإنجاحها، ولابد من العمل بشكل جدي للبدء الفعلي في تنفيذها من خلال الدخول في مرحلة التسليم للقروض».

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ضوابط عملية التسليم ضرورة

وشدد على ضرورة استكمال الإجراءات الخاصة بالأراضي السكنية والشقق غير المستكملة وتحديد المستحقين، مع وضع ضوابط عملية للبدء في صرف القروض السكنية في أجل قريب.

وأشار التومي إلى انتهاء مرحلة التسجيل واستكمال ملء البيانات المطلوبة، وهي المرحلة الأولى من المبادرة.

الدبيبة خلال اجتماع حكومي لمتابعة صرف القروض الإسكانية، 11 أبريل 2022. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

الدبيبة خلال اجتماع حكومي لمتابعة صرف القروض الإسكانية، 11 أبريل 2022. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

الدبيبة خلال اجتماع حكومي لمتابعة صرف القروض الإسكانية، 11 أبريل 2022. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)