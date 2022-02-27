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إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 فبراير 2022, 07:18 مساء
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية
اللجنة المكلفة بتنفيذ مبادرة رئيس الحكومة خلال الإعلان عن إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية.. (بث مباشر)
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أعلنت اللجنة المكلفة بتنفيذ مبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بشأن القروض السكنية، إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية، والتي تشمل كافة الإجراءات المطلوبة من المتقدمين للحصول على القروض، مؤكدة أنها ستكون متاحة خلال كافة مراحل تنفيذ المبادرة.

وأوضح وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة، مساء اليوم الأحد، أن المنصة الخاصة بمنظومة القروض تعتمد في البداية القسم الخاص بالتسجيل، عبر قيام المستخدمين بوضع رقم الهاتف لتسجيل الدخول لتلقي رسالة نصية بها أكواد خاصة بفتح حسابه على المنصة والتعامل من خلالها.

وأضاف التومي أن المنصة تنقسم إلى جزءين، يتعلق الأول بالمعلومات الشخصية والوظيفية، والثاني يتعلق بطبيعة ونوع المنفعة التي يرغب في الاستفادة منها، مستعرضًا بالشرح كيفية استخدام المنظومة من قبل الراغبين في تقديم إجراءاتهم عليها للحصول على القروض السكنية.

آلية التحقق من المتقدمين للحصول على القروض السكنية
وذكر التومي أنه سيجري اعتماد آلية عمل صندوق الزكاة وصندوق التضامن الاجتماعي في عملية البحث والتحقق من المتقدمين للحصول على القروض السكنية، مشيرًا إلى أنه سيجري ربط المنصة بقاعة بيانات المتقدمين بالمنظومات الخاصة بمصرف الادخار وصندوق الزكاة ومصلحة الأملاك العامة للتأكد من أحقية المتقدمين في القروض.

وأكد وزير الحكم المحلي أن الأولوية للمتقدمين على الحصول على القروض ستكون للأسر والشباب الأكثر احتياجًا، والذين سيتعين عليهم تقديم إفادة بعدم امتلاك مسكن من الجهات المختصة وكذلك البيانات الخاصة بدخله الشهري.

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أما بشأن البيانات الوظيفية، فقد أوضح التومي أنه سيجري التحقق من بيانات المتقدمين من خلال الجهات الحكومية للتأكد من جهة العمل التي يعمل لديها والمسمى الوظيفي ودخله الشهري؛ حيث ستكون النقطة الأخيرة محددة بشرائح معينة للرواتب.

وذكر التومي أنه سيجري تدقيق بيانات كافة المتقدمين للحصول على القروض السكنية من قبل باحثين متخصصين في جهات عدة من بينها صندوق الزكاة، منوهًا بأن هؤلاء الباحثين سينتقلون مباشرة إلى مقر إقامة المتقدمين للتحقق من بياناتهم التي أدخلوها على المنصة.

وأكد التومي اعتماد آلية العمل المتبعة في صندوق الزكاة للتحقق من بيانات المتقدمين لأنها من أفضل الآليات التي جرى المفاضلة بينها لأن لديهم باحثين اجتماعيين متميزين ومؤهلين للقيام بعمليات التحقق، مشيرًا إلى أنهم سيكونون جزءًا رئيسيًا من عملية تنفيذ المبادرة.

أسبقية الحصول على القروض ستكون بالاحتياج وليس بأولوية التقديم
وطمأن التومي أن المرحلة الأولى للمبادرة بشأن تخصيص قطع الأراضي والشقق السكنية يجري تنفيذها بالتعاون مع البلديات، وسيجري التجهيز لتنفيذ المرحلة الثانية بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدًا أن كافة المحتاجين للسكن سيتمكنون من الحصول على السكن الخاص بهم.

وأضاف وزير الحكم المحلي أن الأسبقيات للحصول على القروض السكنية تتعلق «بالاحتياج وليس من قدم أولًا»، منوهًا بأنه ليس هناك داعٍ من الاستعجال في التقديم وسيجري السماح للبلديات بالشروع في تنفيذ المبادرة من خلال اللجان المشكلة من قبلها ومباشرة عمليات التحقق من بيانات المتقدمين.

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