Atwasat

الدبيبة يوجه بوضع آلية للحصول على القروض السكنية وتشكيل لجان بالمناطق لاستلام الملفات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 فبراير 2022, 08:57 صباحا
الدبيبة يوجه بوضع آلية للحصول على القروض السكنية وتشكيل لجان بالمناطق لاستلام الملفات
عمارات سكنية غير مكتملة البناء في أجدابيا. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة أن رئيسها عبدالحميد الدبيبة وجه تعليمات لوضع آلية لتقديم ملفات الحصول على القروض السكنية، التي تتيح للشباب استكمال بناء 100 ألف شقة، أعلن تسليمها لهم خلال الاحتفال بالذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير أمس الجمعة.

وشملت التعليمات وزراء الحكم المحلي والشباب والإسكان والمرافق وعددًا من مدراء ورؤساء هيئات ومؤسسات حكومية، فيما أشارت الحكومة إلى التوجيه بتشكيل لجان بالمناطق لاستلام الملفات للبدء في إجراءات التخصيص.

كما أصدر رئيس الحكومة تعليماته بحصر الوحدات السكنية غير المكتملة والمتاحة للتوزيع والضوابط الإدارية والفنية.

الدبيبة: توزيع 50 ألف قطعة أرض و100 ألف شقة على الشباب
الشركة الصينية للإنشاءات المحدودة تعتزم استكمال مشروع الـ5 آلاف وحدة سكنية في سلوق
الدبيبة: منح قروض للشباب لبناء مسكن.. وتوزيع أراضٍ بالمجان

وأطلق الدبيبة مبادرة لتوزيع 50 ألف قطعة أرض على الشباب ونحو 100 ألف شقة، مع منحهم قروضًا لاستكمال بناء الشقق التي لا تزال بهيئتها الخرسانية، وذلك ذلك خلال مشاركته في الاحتفال بالذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير، بميدان الشهداء بطرابلس، أمس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سيكون الأغلى في تاريخ الكرة.. عرض خيالي من سان جيرمان لـ«مبابي»

سيكون الأغلى في تاريخ الكرة.. عرض خيالي من سان جيرمان لـ«مبابي»
مسؤول أميركي سابق يحذر من خطر وصول «متلازمة هافانا» إلى البيت الأبيض

مسؤول أميركي سابق يحذر من خطر وصول «متلازمة هافانا» إلى البيت الأبيض
انتهت عبر قناة الوسط .. مباراة «المدينة 4-0 الشط» في الدوري الليبي الممتاز

انتهت عبر قناة الوسط .. مباراة «المدينة 4-0 الشط» في الدوري الليبي الممتاز
وزير الدفاع الأوكراني: عدد القوات الروسية المنتشرة عند حدودنا وصل إلى 149 ألفا

وزير الدفاع الأوكراني: عدد القوات الروسية المنتشرة عند حدودنا وصل إلى 149 ألفا
منظمة الصحة العالمية: 6 دول أفريقية ستنتج لقاحات بتقنية «الرنا المرسال»

منظمة الصحة العالمية: 6 دول أفريقية ستنتج لقاحات بتقنية «الرنا المرسال»
«فرملة غير متوقعة» وراء تحقيق جديد حول سيارات «تيسلا»

«فرملة غير متوقعة» وراء تحقيق جديد حول سيارات «تيسلا»
كُتَّاب وشعراء: غياب مريع للمثقف الليبي ومشهد تسوده الشللية

كُتَّاب وشعراء: غياب مريع للمثقف الليبي ومشهد تسوده الشللية
على غرار ريان.. وفاة الطفل العالق في بئر في أفغانستان

على غرار ريان.. وفاة الطفل العالق في بئر في أفغانستان
حضري خرشوف باللحم

حضري خرشوف باللحم
المغربية أسما لزرق تطرح «حالي اتلخبط»

المغربية أسما لزرق تطرح «حالي اتلخبط»
«الوسط» تستعرض أبرز أرقام وإحصاءات أولى مباريات إياب الدوري الممتاز

«الوسط» تستعرض أبرز أرقام وإحصاءات أولى مباريات إياب الدوري الممتاز
ألعاب قوى: النرويجي اينغبريغتسن يحطم الرقم القياسي في سباق 1500 م داخل قاعة

ألعاب قوى: النرويجي اينغبريغتسن يحطم الرقم القياسي في سباق 1500 م داخل قاعة
يوفنتوس يتلقى ضربة جديدة بإصابة مدافعه

يوفنتوس يتلقى ضربة جديدة بإصابة مدافعه
السفارة الأميركية ترد على بيان «حمودة»: وليامز الأكثر إنصافا ودقة في لم شمل الليبيين

السفارة الأميركية ترد على بيان «حمودة»: وليامز الأكثر إنصافا ودقة في لم شمل ...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 4 - 0 التحدي» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 4 - 0 التحدي» في الدوري الممتاز
سفيرة أميركا في الأمم المتحدة: روسيا تتجه لغزو وشيك لأوكرانيا

سفيرة أميركا في الأمم المتحدة: روسيا تتجه لغزو وشيك لأوكرانيا
بعد أرقامه القياسية.. محمد صلاح يهدد رونالدو في دوري الأبطال

بعد أرقامه القياسية.. محمد صلاح يهدد رونالدو في دوري الأبطال
رئيس بيلاروسيا: مستعدون لاستقبال «أسلحة نووية» حال وجود تهديد غربي

رئيس بيلاروسيا: مستعدون لاستقبال «أسلحة نووية» حال وجود تهديد غربي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة يعلن تشكيل هيئة لعلاج جرحى الحروب.. وتخصيص مليار دينار لها
الدبيبة يعلن تشكيل هيئة لعلاج جرحى الحروب.. وتخصيص مليار دينار ...
الدبيبة يدعو مجلسي النواب والدولة إلى الدفع نحو الانتخابات
الدبيبة يدعو مجلسي النواب والدولة إلى الدفع نحو الانتخابات
القذافي من زبائن الشركة المصنعة ..طاولة بوتين وماكرون البيضاوية تخطف الأنظار
القذافي من زبائن الشركة المصنعة ..طاولة بوتين وماكرون البيضاوية ...
جنوب أفريقيا تدعم جهود «الرئاسي» لإنجاح المصالحة وتمهيد الطريق للانتخابات في ليبيا
جنوب أفريقيا تدعم جهود «الرئاسي» لإنجاح المصالحة وتمهيد الطريق ...
ضبط تشكيل عصابي يتاجر في الحشيش والأقراص المخدرة بطبرق
ضبط تشكيل عصابي يتاجر في الحشيش والأقراص المخدرة بطبرق
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ ليبيا
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ......
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي الطريق الساحلي
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي ......
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى...
كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق
كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق...
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»...
المزيد
المكتب الإعلامي للحكومة: برنامح التأمين الصحي يشمل الموظفين بين 55 و65 سنة
المكتب الإعلامي للحكومة: برنامح التأمين الصحي يشمل الموظفين ......
كيف تهدد الحرب في أوكرانيا مصادر غذاء الليبيين؟
كيف تهدد الحرب في أوكرانيا مصادر غذاء الليبيين؟...
الدبيبة يوجه بوضع آلية للحصول على القروض السكنية وتشكيل لجان بالمناطق لاستلام الملفات
الدبيبة يوجه بوضع آلية للحصول على القروض السكنية وتشكيل لجان......
ضبط تشكيل عصابي يتاجر في الحشيش والأقراص المخدرة بطبرق
ضبط تشكيل عصابي يتاجر في الحشيش والأقراص المخدرة بطبرق...
جنوب أفريقيا تدعم جهود «الرئاسي» لإنجاح المصالحة وتمهيد الطريق للانتخابات في ليبيا
جنوب أفريقيا تدعم جهود «الرئاسي» لإنجاح المصالحة وتمهيد ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط