الدبيبة يوجه بوضع آلية للحصول على القروض السكنية وتشكيل لجان بالمناطق لاستلام الملفات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة أن رئيسها عبدالحميد الدبيبة وجه تعليمات لوضع آلية لتقديم ملفات الحصول على القروض السكنية، التي تتيح للشباب استكمال بناء 100 ألف شقة، أعلن تسليمها لهم خلال الاحتفال بالذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير أمس الجمعة.

وشملت التعليمات وزراء الحكم المحلي والشباب والإسكان والمرافق وعددًا من مدراء ورؤساء هيئات ومؤسسات حكومية، فيما أشارت الحكومة إلى التوجيه بتشكيل لجان بالمناطق لاستلام الملفات للبدء في إجراءات التخصيص.

كما أصدر رئيس الحكومة تعليماته بحصر الوحدات السكنية غير المكتملة والمتاحة للتوزيع والضوابط الإدارية والفنية.

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وأطلق الدبيبة مبادرة لتوزيع 50 ألف قطعة أرض على الشباب ونحو 100 ألف شقة، مع منحهم قروضًا لاستكمال بناء الشقق التي لا تزال بهيئتها الخرسانية، وذلك ذلك خلال مشاركته في الاحتفال بالذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير، بميدان الشهداء بطرابلس، أمس.