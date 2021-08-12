الدبيبة يعلن تخصيص مليار دينار «منحة زواج».. ومليار و700 مليون دينار لـ«الإقراض السكني»

الدبيبة خلال مشاركته في إحياء اليوم العالمي للشباب بمدينة الخمس، 12 أغسطس 2021. (صورة مثبتة من فيديو)

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تخصيص مبلغ مليار دينار لدعم الزواج، ومليار و700 مليون دينار قروضاً سكنية من خلال المصرف العقاري، مشدداً على ضرورة مواجهة عزوف الشباب عن الزواج، وتوفير فرص العمل لهم، وتقليل نسب البطالة.

وأوضح، خلال مشاركته اليوم الخميس، في احتفالية اليوم العالمي للشباب بمدينة الخمس، أنه ابتداء من شهر سبتمبر المقبل سيحصل 50 ألف شاب وشابة على دعم منحة الزواج، بشرط أن يقدم الشاب ما يثبته إقباله على الزواج، لافتا إلى إصدار قرار بإنشاء المجلس الوطني للشباب، وتخصيص يوم وطني لهم.

مجالس محلية للشباب

كما أشار إلى تأسيس المجالس المحلية للشباب تعزيزا لمشاركتهم في الحياة العامة، معتبرا أن «الشباب شركاء أساسيين في رسم السياسات وتوقع المستقبل، وتوجيه دفة التغيير الاجتماعي في ليبيا»، مؤكدا استعداد الحكومة لتبني المبادرات والمشاريع الإبداعية.

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ونبه الدبيبة في حضور عدد من الوزراء ووفود شبابية من مختلف المدن الليبية بأن الشباب هم «قادة سفنية الوطن نحو التقدم والازدهار». وتابع: «الحكومة واجهت مناكفات لإعاقة عملها، ولكن تتوقف عن احتضان الشباب، وقد سعينا إلى رسم جملة من السياسات لإشراكهم في الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية، واستثمار مهاراتهم

وواصلت مجموعة من الشباب الهتافات للدبيبة وقاطعته أثناء إلقاء الكلمة أكثر من مرة، حتى تدخل وطلب منهم التوقف لسماعه.

جانب من إحياء اليوم العالمي للشباب بمدينة الخمس، 12 أغسطس 2021. (صورة مثبتة من فيديو)