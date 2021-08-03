«الشؤون الاجتماعية»: إحالة مخصصات منحة الزوجة والأبناء إلى المصارف دون أي استقطاعات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 أغسطس 2021, 10:48 مساء
وزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء الكيلاني, (حكومتنا)

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء الكيلاني، إحالة مخصصات منحة الزوجة والأبناء تحت 18 عامًا إلى المصارف دون أي استقطاعات.

وأشارت الكيلاني، في تصريحات لمنصة «حكومتنا» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى وصول ملف زيادة المعاشات الأساسية للمتقاعدين إلى خطوات متقدمة.

وفي 20 يوليو الماضي، كشفت الكيلاني استكمال الوزارة إجراءات صرف منحة الزوجة والأبناء للربع الثاني من العام الجاري.

- الكيلاني تعلن استكمال إجراءات صرف منحة الزوجة والأبناء للربع الثاني من 2021

وأكدت حرص حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على تحسين الوضع المعيشي للشعب.

وفي منتصف الشهر الماضي، قررت الحكومة تخصيص نحو مليار و86 مليون دينار لوزارة الشؤون الاجتماعية، من أجل صرف منحة الزوجة والأبناء عن أشهر أبريل ومايو ويونيو، وكذلك ملحق أشهر يناير وفبراير ومارس للعام الجاري.

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