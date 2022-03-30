اللافي يبحث ملف المحتجزين والمفقودين في المنطقتين الشرقية والغربية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، صباح اليوم الأربعاء، مع رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الإنسانية بالقوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، حاتم الكاديكي، الخطوات التي اتخذتها اللجنة بشأن المحتجزين والمفقودين والجثامين مجهولة الهوية، في المنطقتين الشرقية والغربية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المحلية والدولية.

حسب بيان للمجلس الرئاسي، «قدم رئيس اللجنة إحاطة للنائب، متمثلة في التحديات التي تواجه اللجنة، وما حققته من خطوات إيجابية، تساهم بشكل مباشر في حلحلة هذا الملف الإنساني». ونقل بيان الرئاسي إشادة اللافي «بالجهود التي تبذلها اللجنة، تنفيذًا للقانون الدولي الإنساني، المعمول به في كل دول العالم، وأكد دعم المجلس الرئاسي لعمل اللجنة، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها».

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ولا يزال ملف المفقودين والجثث المجهولة يشكل أحد الملفات العالقة في المشهد الليبي، فمنذ أيام أعلنت «الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين» معرفة هوية أربع جثث مجهولة، جرى انتشالها في وقت سابق.

اللافي ورئيس اللجنة الدائمة للشؤون الإنسانية بالقوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، حاتم الكاديكي، 30 مارس 2022. (المجلس الرئاسي)

اللافي ورئيس اللجنة الدائمة للشؤون الإنسانية بالقوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، حاتم الكاديكي، 30 مارس 2022. (المجلس الرئاسي)