التعرف على هوية شرطي عثر على رفاته بأحد مواقع المقابر الجماعية في ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 ديسمبر 2021, 07:55 مساء
الشرطي عبدالله محمد المهدي الذي عثر على رفاته بمقبرة جماعية في ترهونة. (عملية بركان الغضب)

أكدت عملية «بركان الغضب»، اليوم الأربعاء، التعرف بشكل رسمي على هوية شرطي عثر على رفاته في أحد مواقع المقابر الجماعية في ترهونة، بحسب ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأوضح المصدر أن رفاة الشرطي عبدالله محمد المهدي محمد، البالغ من العمر 30 عامًا، عثر عليها بموقع «القابينة» بطريق العبدلي في ترهونة، وجرى التعرف على رفاته من العلامات الدالة في 23 نوفمبر الماضي.

- استخراج جثتين مجهولتين في ترهونة 

وأكد المصدر أن الشرطي عبدالله محمد المهدي كان يتبع وزارة الداخلية وخطفته «ميليشيا الكاني» من منزله.

وفي 17 نوفمبر أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين أن الفرق الميدانية المختصة بإدارة البحث عن الرفات التابعة لها استخرجت جثتين مجهولتي الهوية من موقعين في منطقة «القابينة» بطريق العبدلي في ترهونة.

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