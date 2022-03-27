اجتماع بين الصديق الكبير ومحافظ مصرف قطر المركزي

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، مع محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ بندر بن محمد آل ثاني، خلال زيارة الكبير إلى قطر، لمناقشة العلاقات الثنائية بين المصرفين، وسبل تطويرها.

ويزور الصديق الكبير قطر حاليًا، حيث جرى اللقاء، فيما التقى باشاغا مع الأمين العام المساعد، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانون، الأربعاء الماضي، لبحث برنامج الأمم المتحدة بشأن تقييم التعافي وبناء السلام في ليبيا.

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وتناول اللقاء التحديات التي تواجهها البعثة الأممية في إنجاز مهامها في ليبيا ومدى إمكانية تعاون مصرف ليبيا المركزي في تذليل بعض تلك التحديات.

ويتزامن وجود الصديق الكبير في قطر مع وجود وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، التي تشارك في منتدى الدوحة في نسخته الـ20 تحت شعار «التحول إلى عصر جديد»، الذي يعقد على مدار يومي 26 و27 مارس.