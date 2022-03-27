«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار (27 مارس 2022)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار، إذ بلغ سعر الدولار 4.66 دينار.

أما اليورو فسجل 5.12 دينار، والجنيه الاسترليني 6.15 دينار، والفرنك السويسري 5.01 دينار، والليرة التركية0.31 دينار، والإيوان الصيني 0.73 دينار، حسب نشرة أسعار الصرف الصادرة عن «المركزي» على موقعه الرسمي.

وبالنسبة للعملات العربية، فقد بلغ الريال السعودي 1.24 دينار، والدرهم الإماراتي 1.27 دينار، والدينار التونسي1.57 دينار ليبي، والدينار الجزائري (10 دنانير = 0.32 دينار ليبي)، والدرهم المغربي 0.48 دينار.