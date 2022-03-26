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المنقوش تشارك في جلسة عن «اقتصاديات الحرب» خلال ندوة بقطر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 مارس 2022, 05:11 مساء
المنقوش تشارك في جلسة عن «اقتصاديات الحرب» خلال ندوة بقطر
المنقوش خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية لمنتدى «التحول إلى عصر جديد» بالدوحة، 26 مارس 2022. (وزارة الخارجية)
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قالت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن الوزيرة نجلاء المنقوش ستشارك في حلقة حوارية عن «اقتصاديات الحرب» خلال منتدى يعقد في قطر، اليوم السبت وغد الأحد. 

وشاركت المنقوش في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة في نسخته الـ20 تحت شعار «التحول إلى عصر جديد»، وفق الوزارة التي نوهت بأن المنتدى افتتحه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

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وخلاله، يجري مناقشة على عدد من المحاور منها:  التحالفات الجيوسياسية، والعلاقات الدولية والنظام المالي والتنمية الاقتصادية ومجال الدفاع، والأمن السيبراني والغذائي، والاستدامة وتغيير المناخ.

وأشارت الوزارة إلى أن المنقوش تشارك، بعد الجلسة الافتتاحية، كمتحدث رئيسي فى حلقة حوارية بعنوان «اقتصاديات الحرب»، على أن تلتقي بعدها ببعض من المسؤولين المشاركين في المنتدى.

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