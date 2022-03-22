الزادمة يصل سبها لاستلام مقر ديوان رئاسة الوزراء بالجنوب

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي

وصل نائب رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية، سالم الزادمة إلى مطار سبها؛ استعدادًا لمراسم الاستلام والتسليم لمقر ديوان رئاسة الوزراء هناك.

ورافق نائب رئيس الوزراء المكلف من مجلس النوب عن المنطقة الشرقية علي القطراني وعدد من الوزراء بالحكومة.

- علي القطراني يتسلم مقر ديوان رئاسة الوزراء في بنغازي

- حومة: «حكومة باشاغا» لن تستخدم القوة لدخول طرابلس

- محلل إيطالي: لهذه الأسباب يجب أن يتخذ باشاغا موقفا متوازنا من موسكو

- وليامز لممثلي مجلس الدولة في تونس: اللجنة المشتركة ستتطرق لأسئلة صعبة.. ونتوقع انضمام ممثلي «النواب» قريبا

وفي 17 مارس الجاري، تسلم القطراني، مقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، بحضور عدد من المسؤولين السياسيين والمحليين وأعضاء من مجلس النواب.

وقالت صفحة حكومة الوحدة الوطنية في بنغازي على «فيسبوك» إن مراسم التسلم جرت بين القطراني ورئيس الديوان رضا الفرطيس وبحضور الزادمة وعدد من وزراء الحكومة وأعضاء من مجلس النواب ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية بحكومة الوحدة الوطنية فرج قعيم وعميد بلدية بنغازي وعدد من مديري أمن المنطقة الشرقية والجنوبية.

الحضور لاستقبال الزادمة ووفد حكومة باشاغا.

وفد حكومة باشاغا لدى وصولهم المطار.

الزادمة خلال مصافحته مستقبليه.