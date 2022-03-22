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الزادمة يصل سبها لاستلام مقر ديوان رئاسة الوزراء بالجنوب

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي الثلاثاء 22 مارس 2022, 02:15 مساء
الزادمة يصل سبها لاستلام مقر ديوان رئاسة الوزراء بالجنوب
سالم الزادمة لدى وصوله مطار سبها، 22 مارس 2022، (الإنترنت)
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وصل نائب رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية، سالم الزادمة إلى مطار سبها؛ استعدادًا لمراسم الاستلام والتسليم لمقر ديوان رئاسة الوزراء هناك.

ورافق نائب رئيس الوزراء المكلف من مجلس النوب عن المنطقة الشرقية علي القطراني وعدد من الوزراء بالحكومة.

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وفي 17 مارس الجاري، تسلم القطراني، مقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، بحضور عدد من المسؤولين السياسيين والمحليين وأعضاء من مجلس النواب.

وقالت صفحة حكومة الوحدة الوطنية في بنغازي على «فيسبوك» إن مراسم التسلم جرت بين القطراني ورئيس الديوان رضا الفرطيس وبحضور الزادمة وعدد من وزراء الحكومة وأعضاء من مجلس النواب ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية بحكومة الوحدة الوطنية فرج قعيم وعميد بلدية بنغازي وعدد من مديري أمن المنطقة الشرقية والجنوبية.

الحضور لاستقبال الزادمة ووفد حكومة باشاغا.
الحضور لاستقبال الزادمة ووفد حكومة باشاغا.
وفد حكومة باشاغا لدى وصولهم المطار.
وفد حكومة باشاغا لدى وصولهم المطار.
الزادمة خلال مصافحته مستقبليه.
الزادمة خلال مصافحته مستقبليه.
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