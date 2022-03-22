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حومة: «حكومة باشاغا» لن تستخدم القوة لدخول طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 مارس 2022, 01:40 صباحا
حومة: «حكومة باشاغا» لن تستخدم القوة لدخول طرابلس
وزير الدفاع بحكومة باشاغا أحميد حومة خلال مقابلة مع قناة الوسط «wtv». (بوابة الوسط)
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قال وزير الدفاع بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، احميد حومة، إنه لن يستخدم القوة «لتمكين الحكومة، والدخول لطرابلس»، ولن يكون «داعمًا لأي قوة عسكرية لدخول طرابلس بغية الضغط على الدبيبة لتسليم السلطة».

وتابع حومة، في مقابلة مع قناة الوسط «wtv»، أذيعت مساء الإثنين: «نحن متفقين كحكومة، وأنا ضمنهم كوزير الدفاع لن نستخدم القوة بالمطلق في الدخول إلى العاصمة طرابلس، سوف نستخدم كل الأساليب السياسية والوسطاء لإقناع الدبيبة بتسليم السلطة بكل سهولة ويسر».

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وشدد على أنه «لن يقف أبدًا بصف أيَّ جهة أو طرف تصوب بندقيتها لصدر أي ليبي»، متابعًا: «أنا أنتمي لقبيلة ليبية لها نهج تصالحي، ولن أورثها موقفًا سياسيًا مسيئًا».

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