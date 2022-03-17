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علي القطراني يتسلم مقر ديوان رئاسة الوزراء في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 مارس 2022, 07:11 مساء
علي القطراني يتسلم مقر ديوان رئاسة الوزراء في بنغازي
القطراني مصافحا مستقبليه بمقر ديوان رئاسة الوزراء في بنغازي، الخميس 17 مارس 2022. (صفحة حكومة الوحدة الوطنية في بنغازي على فيسبوك)
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تسلم نائب رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب، علي القطراني، اليوم الخميس، مقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، وذلك بحضور عدد من المسؤولين السياسيين والمحليين وأعضاء من مجلس النواب.

وقالت صفحة حكومة الوحدة الوطنية في بنغازي على «فيسبوك»: «جرى صباح الخميس 17 مارس 2022 بديوان رئاسة الوزراء ببنغازي تسلم كافة المقرات التي كانت تابعة لحكومة تصريف الأعمال من قبل علي القطراني نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا».

القطراني يعلن تكليفه بتسلم مقار الحكومة في شرق ليبيا
وأوضحت أن مراسم التسلم جرت بين القطراني ورئيس الديوان رضا الفرطيس وبحضور نائب رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية سالم معتوق الزادمة وعدد من وزراء الحكومة وأعضاء من مجلس النواب ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية بحكومة الوحدة الوطنية فرج قعيم وعميد بلدية بنغازي وعدد من مديري أمن المنطقة الشرقية والجنوبية.

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وقال القطراني في كلمة بالمناسبة إنه «كُلف بتسلم مقرات الحكومة والوزارات في شرق البلاد»، مؤكدا «أنه قد أتم كافة إجراءات التسلم في أجواء إيجابية دون أي عوائق تذكر».

القطراني يشدد على توفير المناخ المناسب للانتخابات وفقا لما أقره مجلس النواب
كما شدد القطراني «على ضرورة العمل ليلا ونهارا لتقديم الخدمات لجميع المواطنين في مختلف مدن ومناطق ليبيا وتوفير المناخ المناسب لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر وفقا لما أقره مجلس النواب بالتعديل الدستوري الثاني عشر».

ودعا القطراني خلال كلمته «جميع أبناء الوطن ممن يؤمنون بالدولة المدنية والتداول السلمي على السلطة للوقوف صفا واحدا للنهوض بالبلاد والخروج بها من غياهب الفوضى والتشرذم في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية». كما دعا «كل الليبيين إلى ضرورة أن يجتمعوا على كلمة سواء في وطن واحد يسع الجميع دونما أي إقصاء ولا تهميش بل أساسه إشراك الجميع والتوزيع العادل لثروات البلاد».

كما أكد القطراني أن الحكومة «جاءت بتوافق ليبي ليبي تحت مظلة مجلس النواب وبالتوافق مع مجلس الدولة دون أي تدخل خارجي أو إملاءات خارجية رافعين شعار انتصار سيادة الوطن» وفق ما نشرته صفحة حكومة الوحدة الوطنية في بنغازي.

القطراني مصافحا مستقبليه بمقر ديوان رئاسة الوزراء في بنغازي، الخميس 17 مارس 2022. (صفحة حكومة الوحدة الوطنية في بنغازي عى فيسبوك)
القطراني مصافحا مستقبليه بمقر ديوان رئاسة الوزراء في بنغازي، الخميس 17 مارس 2022. (صفحة حكومة الوحدة الوطنية في بنغازي عى فيسبوك)
القطراني مصافحا مستقبليه بمقر ديوان رئاسة الوزراء في بنغازي، الخميس 17 مارس 2022. (صفحة حكومة الوحدة الوطنية في بنغازي على فيسبوك)
القطراني مصافحا مستقبليه بمقر ديوان رئاسة الوزراء في بنغازي، الخميس 17 مارس 2022. (صفحة حكومة الوحدة الوطنية في بنغازي على فيسبوك)
القطراني مصافحا مستقبليه بمقر ديوان رئاسة الوزراء في بنغازي، الخميس 17 مارس 2022. (صفحة حكومة الوحدة الوطنية في بنغازي على فيسبوك)
القطراني مصافحا مستقبليه بمقر ديوان رئاسة الوزراء في بنغازي، الخميس 17 مارس 2022. (صفحة حكومة الوحدة الوطنية في بنغازي على فيسبوك)
القطراني مصافحا مستقبليه بمقر ديوان رئاسة الوزراء في بنغازي، الخميس 17 مارس 2022. (صفحة حكومة الوحدة الوطنية في بنغازي على فيسبوك)
القطراني مصافحا مستقبليه بمقر ديوان رئاسة الوزراء في بنغازي، الخميس 17 مارس 2022. (صفحة حكومة الوحدة الوطنية في بنغازي على فيسبوك)
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