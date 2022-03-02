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«الكهرباء»: سرقة 6320 متر أسلاك في المرقب والزاوية والعزيزية وتاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 مارس 2022, 06:22 مساء
«الكهرباء»: سرقة 6320 متر أسلاك في المرقب والزاوية والعزيزية وتاجوراء
شعار الشركة العامة للكهرباء، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، سرقة 6320 متر أسلاك كهرباء في عدد من المناطق تضم المرقب وجنوب الزاوية والعزيزية وتاجوراء.

وقالت الشركة في بيان اليوم، إنها لا تزال تعاني من تكرار سرقة الأسلاك الكهربائية في بعض المناطق الليبية، من قبل مجموعات خارجة عن القانون.

ولفتت إلى سرقة أسلاك ضغط عالٍ مسافة 500 متر، بدائرة توزيع الحي الصناعي تاجوراء على خط 11ك.ف الوقود، الذي يعتبر المغذي الرئيسي لجزء من منطقة خلة فارس.

كما أكدت الشركة، سرقة أسلاك ضغط عالٍ مسافة 1120 مترًا بدائرة توزيع العزيزية على خط الحرية «محول الهادي أبوخشيم»، وعلى الخط نفسه سرقة أسلاك ضغط عالٍ مسافة 1300 متر من محطة 30 العزيزية.

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وأشار البيان إلى سرقة أسلاك ضغط عالٍ مسافة 1600 متر بدائرة توزيع جنوب الزاوية على خط خنافيس، من محطة 30 هويسة، وأسلاك ضغط عالٍ مسافة 1800 متر بإدارة توزيع المرقب علي خط العكاريت فرعية بن ناصر.

وكررت الشركة مناشدتها للجهات الأمنية والمواطنين، ببذل المزيد من الجهد للقضاء على هذه الظاهرة التي انتشرت في ليبيا، وبشكل شبه يومي، مؤكدة أنها أرهقت كاهل الشركة وتسببت في قطع التيار الكهربائي على العديد من الأحياء والمناطق السكنية .

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