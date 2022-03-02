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سرقة 3600 متر أسلاك كهرباء من خط كيلو تسعة في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف الأربعاء 02 مارس 2022, 03:29 مساء
سرقة 3600 متر أسلاك كهرباء من خط كيلو تسعة في أجدابيا
سرقة أسلاك كهرباء في أجدابيا, (الشركة العامة للكهرباء أجدابيا)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء في مدينة أجدابيا، سرقة 3600 متر أسلاك من خط كيلو 9 عند المدخل الشرقي للمدينة.

وقال المركز الإعلامي للشركة، في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، إن عملية السرقة وقعت على خط كيلو 9 بمسافة تقدر بنحو 3600 متر من سلك نحاس عارٍ جهد «11 ك ف» الذي يغذي سكان المنطقة الواقعة شرق مدينة أجدابيا.

وأضافت الشركة، أن عملية السرقة ترتب عليها انقطاع الكهرباء على المنازل والمزارع الواقعة عند كورفة تسعة، فيما جرى إبلاغ الشرطة الكهربائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

سرقة أسلاك كهرباء في أجدابيا, (الشركة العامة للكهرباء أجدابيا)
سرقة أسلاك كهرباء في أجدابيا, (الشركة العامة للكهرباء أجدابيا)
سرقة أسلاك كهرباء في أجدابيا, (الشركة العامة للكهرباء أجدابيا)
سرقة أسلاك كهرباء في أجدابيا, (الشركة العامة للكهرباء أجدابيا)
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