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روسيا ترحب بحكومة باشاغا وتؤكد استعدادها للتعاون معها

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 مارس 2022, 04:22 مساء
روسيا ترحب بحكومة باشاغا وتؤكد استعدادها للتعاون معها
مقر وزارة الخارجية الروسية في موسكو، (أرشيفي: الإنترنت)
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رحبت روسيا بمنح مجلس النواب، الثقة للحكومة المكلفة من المجلس برئاسة فتحي باشاغا، مؤكدة أنها على استعداد للتعاون معها، للمضي في «تسوية سياسية شاملة» في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم، تعليقًا على منح مجلس النواب، الثقة لحكومة باشاغا أمس، إن موسكو ترحب بقرار مجلس النواب، «ونراه خطوة مهمة في تجاوز الأزمة التي طال أمدها في ليبيا» على أساس التوصل إلى «اتفاق وطني ضمن حوار بيني شامل».

وأوضحت أن روسيا تتوقع من الحكومة الجديدة «حل التحديات الصعبة للفترة الانتقالية بنجاح» وأهمها توحيد الهياكل الإدارية والأمنية للبلاد، وتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والتحضير للانتخابات العامة.

وأكدت في النهاية أنها على استعداد للتعاون مع حكومة باشاغا، «حرصًا على المضي في تسوية سياسية شاملة في ليبيا»، وتطوير العلاقات الروسية الليبية «الصديقة والتقليدية».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن الحكومة المكلفة من المجلس برئاسة فتحي باشاغا، ستؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان غدًا الخميس.

وقال بليحق، إن أعضاء الحكومة سيؤدون اليمين الدستورية في جلسة مخصصة لذلك بمقر مجلس النواب في طبرق غدًا الخميس، الثانية عشرة ظهرًا.

وأمس الثلاثاء، منح مجلس النواب الثقة للحكومة الجديدة بـ92 صوتًا، في الجلسة التي عُقدت في طبرق. ومن جانبها اتهمت حكومة الوحدة الوطنية رئاسة المجلس بـ«التزوير»، مؤكدة أنها مستمرة في عملها.

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لكن باشاغا وصف عملية منح الثقة بأنها جرت «بطريقة واضحة وشفافة وعلنية»، مضيفًا في كلمة مصورة عبر صفحته على «فيسبوك»، أنه يسعى إلى «المصالحة والمشاركة والاستقرار»، مشددًا على أنه لم يأتِ «للانتقام وتصفية الحسابات، بل من أجل البناء».

فيما يلقي رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، كلمة مساء الأربعاء، من المتوقع أن يعلن فيها موقفه من تصويت مجلس النواب على تشكيل «حكومة الاستقرار الوطني» برئاسة فتحي باشاغا.

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