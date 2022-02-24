الخارجية تدعو الجالية الليبية بأوكرانيا إلى البقاء في مكان آمن وتجنب السفر

القاهرة - بوابة الوسط

دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الجالية الليبية في أوكرانيا إلى تجنُّب السفر حاليًا، والبقاء في مكان آمن، وعدم مغادرة المنازل إلا للضرورة.

وقالت الوزارة إن السفارة هناك ستقدم الدعم اللازم والعاجل للجالية، مشيرة إلى أن المجال الجوي الأوكراني مغلق حاليًا، حسب بيان على صفحتها في موقع فيسبوك، الخميس.

ونصحت كافة المواطنين الليبيين في أوكرانيا بالتواصل مع السفارة على رقم «00380442386070»، والتواصل مع لجنة الطوارئ عبر الأرقام «00 380 (66) 185 92 08، و+218 92-5262369، و+380 68 894 8023».

وصباح الخميس، دعت السفارة الليبية لدى أوكرانيا المواطنين المقيمين هناك إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، حتى تتضح الأوضاع، مع الابتعاد إلى مناطق أكثر أمنًا.

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وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، أعقبها قصف استهدف مواقع استراتيجية ودفاعات وقواعد جوية داخل أوكرانيا، وفق بيان للجيش الروسي.

في حين أكدت السلطات في كييف أن القصف طال المدنيين، كما أشارت إلى إسقاط قواتها خمس طائرات ومروحية وتدمير دبابات للجيش الروسي، الذي بدأ اجتياحًا للبلاد من عدة جبهات.