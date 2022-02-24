نجلاء المنقوش تدين الهجوم الروسي على أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

دانت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش الهجوم العسكري الذي شنته روسيا على أوكرانيا.

وقالت إن الهجوم «يعد انتهاكًا للقانون الدولي»، مجددة الدعوة إلى «التهدئة والتراجع»، حسب تغريدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الخميس.

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وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، أعقبها قصف استهدف مواقع استراتيجية ودفاعات وقواعد جوية داخل أوكرانيا، حسبما أعلن الجيش الروسي.

في حين أكدت السلطات في كييف أن القصف طال المدنيين، كما أشارت إلى إسقاط قواتها خمس طائرات ومروحية للجيش الروسي، الذي بدأ اجتياحًا للبلاد من عدة جبهات.