ماكرون يدعو موسكو لوقف عملياتها في أوكرانيا «فورا»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن إيمانويل ماكرون، الخميس، أن فرنسا «تدين بشدة» قرار روسيا شن حرب على أوكرانيا، داعيًا موسكو إلى «إنهاء عملياتها العسكرية فورًا».

وقال الرئيس الفرنسي في تغريدتين: «فرنسا تتضامن مع أوكرانيا وتقف إلى جانب الأوكرانيين وتعمل مع شركائها وحلفائها لإنهاء الحرب»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا دفاعًا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق هذا البلد، وسط تنديد من قبل واشنطن وحلف شمال الأطلسي «ناتو». وقال بوتين في كلمة متلفزة قبيل الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش «اتخذت قرار شن عملية عسكرية».

وفور إعلان الرئيس الروسي القرار، سمع دوي انفجارات وصافرات إنذار في كييف قبيل فجر الخميس وفي مدينة ماريبول الساحلية في شرق البلاد، وسمع صحفيو وكالة «فرانس برس» انفجارات قوية في المدينتين فيما أفاد سكان في ماريبول القريبة من الحدود مع روسيا أنهم سمعوا دوي قصف مدفعي في ضواحي المدينة الشرقية.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الأسلحة عالية الدقة تقوم بتعطيل البنية التحتية العسكرية، ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران الجيش الأوكراني، حسب بيان نقله موقع «روسيا اليوم» الإخباري الروسي.