جونسون يترأس «اجتماع أزمة» للرد على الهجوم الروسي على أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

سيترأس رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اجتماع أزمة، صباح الخميس، لاتخاذ قرار حول «الرد» على «الهجمات المروعة» الروسية على أوكرانيا، كما أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية.

وقال ناطق باسم جونسون: «سيترأس رئيس الوزراء اجتماع أزمة عند الساعة 07.30 (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش) للبحث في طريقة الرد على الهجمات المروعة على أوكرانيا هذا الصباح»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا دفاعًا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق هذا البلد، وسط تنديد من قبل واشنطن وحلف شمال الأطلسي «ناتو». وقال بوتين في كلمة متلفزة قبيل الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش «اتخذت قرار شن عملية عسكرية».

وفور إعلان الرئيس الروسي القرار، سمع دوي انفجارات وصافرات إنذر في كييف قبيل فجر الخميس وفي مدينة ماريبول الساحلية في شرق البلاد، وسمع صحفيو وكالة «فرانس برس» انفجارات قوية في المدينتين فيما أفاد سكان في ماريبول القريبة من الحدود مع روسيا أنهم سمعوا دوي قصف مدفعي في ضواحي المدينة الشرقية.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الأسلحة عالية الدقة تقوم بتعطيل البنية التحتية العسكرية، ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران الجيش الأوكراني، حسب بيان نقله موقع «روسيا اليوم» الإخباري الروسي.