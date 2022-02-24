سفارة ليبيا لدى أوكرانيا تدعو المقيمين إلى عدم مغادرة المنازل

القاهرة - بوابة الوسط

دعت السفارة الليبية لدى أوكرانيا المواطنين المقيمين هناك إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، حتى تتضح الأوضاع.

ونصحت الموجودين في مناطق التوتر بالابتعاد إلى مناطق أكثر أمنًا، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الخميس.

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ودانت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، مجددة الدعوة إلى «التهدئة والتراجع».

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، أعقبها قصف استهدف مواقع استراتيجية ودفاعات وقواعد جوية داخل أوكرانيا، حسبما أعلن الجيش الروسي.