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إيطاليا: الانتخابات هي السبيل الوحيد لمنع زعزعة الاستقرار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 فبراير 2022, 05:44 مساء
إيطاليا: الانتخابات هي السبيل الوحيد لمنع زعزعة الاستقرار في ليبيا
نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولية الإيطالية، مارينا سيريني. (أرشيفية: آكي)
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اعتبرت إيطاليا أن الانتخابات هي «السبيل الوحيد» لمنع زعزعة الاستقرار في ليبيا، داعية الأطراف الفاعلة هناك إلى ضرورة الاتفاق على «مسار واضح» بشأنها، وفق ما أكدته نائبة وزير الخارجية الإيطالية، ماريني سيريني.

وقالت سيريني في تصريح للصحفيين في بروكسل، اليوم الأربعاء، نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا» إن «هناك حاجة ماسة للاتفاق مع الليبيين على مسار واضح وشفاف وغير طويل للغاية نحو الانتخابات»، مؤكدة أن «هذا هو السبيل الوحيد لمنع زعزعة الاستقرار في ليبيا».

ولفتت سيريني التي كانت تتحدث للصحفيين في بروكسل على هامش فعاليات منتدى نظمه المركز الأوروبي لدعم الانتخابات غير الحكومي، إلى أن «الوضع في ليبيا مقلق للغاية على الدوام. إنه مقلق بشكل خاص في الوقت الحالي».

تأجيل الانتخابات في ليبيا خلق حالة من عدم اليقين
وتابعت: «نحن نتابع الوضع، ومن الواضح أن تأجيل الانتخابات خلق حالة من عدم اليقين. ولهذا السبب فإن المجتمع الدولي وإيطاليا في هذا المنتدى تعتقدان أن هناك حاجة ماسة للاتفاق مع الليبيين على مسار واضح وشفاف وغير طويل للغاية نحو الانتخابات».

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واعتبرت سيريني أن «هذه هي الطريقة الوحيدة لمنع زعزعة استقرار ليبيا مرة أخرى إلى مستوى يعيد عقارب الساعة إلى الوراء». مبينة أنه «للأفضل أو للأسوأ، في السنوات الأخيرة، كان لدينا عنصر من الاستقرار النسبي مع حكومة تم الاعتراف بها من قبل جنبًا إلى جنب مع المجتمع الدولي ونحن بحاجة إلى العودة إلى هناك»، في إشارة إلى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

إجراءات اتخاذ القرار في ليبيا معقدة للغاية
كما شددت الدبلوماسية الإيطالية على أن «إجراءات اتخاذ القرار في ليبيا معقدة للغاية»، موضحة أنهم لذلك يتابعون «باهتمام كبير» ويدعمون «بكل وسيلة عمل الأمم المتحدة ضمن الخطوط التي وضعتها إيطاليا وأوروبا في عملية برلين» في إشارة إلى العملية الدولية بشأن تسوية الأزمة الليبية.

والخميس الماضي، سجلت سيريني أول تعليق لإيطاليا بشأن تكليف فتحي باشاغا بتشكيل الحكومة الجديدة من قبل مجلس النواب، ورأت أن «تأجيل الانتخابات في ليبيا فتح مرحلة سياسية معقدة تفتقر حاليًا إلى منظور انتخابي واضح»، مشيرة إلى أن «الحكومة الموقتة الحالية تواجه ضغوطًا متزايدة» وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

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