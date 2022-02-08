بعد لقائه أعضاء بمجلس الدولة.. الدبيبة: نحن وهم رافضون أي عبث أو قرار أحادي الجانب

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، في تصريح صحفي عقب لقائه عددًا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، اليوم الثلاثاء، أنه وهم رافضون أي عبث أو أي قرار أحادي الجانب يتخذ من قبل مجلس النواب، مشددًا على ضرورة الدفع بالمسار الدستوري من أجل الوصول إلى الانتخابات.

وقال الدبيبة: «نحن متمسكون بالانتخابات وبالمسار الدستوري، نحن وهم رافضون أي عبث أو أي قرار أحادي يتجه إلى أي زاوية أو خط معين دون الاستشارة. هم الكفة الأخرى للميزان في الجهة التشريعية. هم جهة مهمة، وجهة مسؤولة».

وشدد الدبيبة على ضرورة «تحقيق التوازن في اتخاذ القرار من جانب المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب»، مؤكدًا دعمه «أي خارطة طريق تؤدي إلى الانتخابات وتنهي كل المراحل الانتقالية في هذا الشأن».

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يأتي لقاء الدبيبة مع أعضاء المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، بعد يوم من إعلان مجلس النواب في طبرق، أن يوم الخميس المقبل سيجري خلاله التصويت على اخيار رئيس الحكومة الجديد الذي يتنافس عليه كل من المرشحين الرئاسيين فتحي باشاغا وخالد البيباص.

واستمع مجلس النواب، خلال جلسته أمس الإثنين، إلى برامج عمل باشاغا والبيباص حال اختيار أحدهما لرئاسة الحكومة خلفًا للدبيبة بعدما قرر تشكيل حكومة جديدة إثر تعذر إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021.