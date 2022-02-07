مجلس النواب يقر مواد «خارطة الطريق» للمرحلة المقبلة والتعديل الدستوري 10 فبراير

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، مواد مشروع خارطة الطريق الذي وافق النواب عليه خلال جلسة المجلس المنعقدة في مدينة طبرق، اليوم الإثنين.

وتنص المادة الأولى على إجراء الاستحقاق الانتخابي خلال مدة لا تتجاوز 14 شهرا.

أما المادة الثانية فتنص على:

على لجنة خارطة الطريق التابعة لمجلس النواب التشاور مع لجنة مجلس الدولة لتقديم الصيغة النهائية للتعديل الدستوري، متضمنة تحديدا دقيقا للمدد المطلوبة لتحقيق الاستحقاق الانتخابي، بما لا يتجاوز (14 شهرا)، على أن يجري ذلك خلال أسبوع، على أن يجري التصويت عليه بالتزامن مع منح الثقة للحكومة.

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المادة الثالثة:

بعد الاستماع لمشاريع المرشحين لرئاسة الحكومة، يقوم مجلس النواب بإرسال الأسماء إلى مجلس الدولة، لتقديم التزكيات المطلوبة بشأنهم، على أن يكون التصويت على المرشحين لرئاسة الحكومة في جلسة الخميس المقبل 10 فبراير 2022.