عقيلة صالح: أتمنى إجراء الانتخابات خلال شهر لكن «القوة القاهرة» تمنع ذلك

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إنه يتمنى إجراء الانتخابات خلال الشهر الجاري أو المقبل، «لكن القوة القاهرة تمنع ذلك».

وأضاف، خلال جلسة المجلس المنعقدة في مدينة طبرق اليوم الإثنين، أن مشروع خارطة الطريق: «ليس قرآنا، والمدة التي تنص على 14 شهرًا يمكن تغييرها، فالقوة القاهرة يمكن أن تمتد إلى سنتين أو ثلاث سنوات، ونحن نفعل ما علينا».

وتابع، قبل إقرار مشروع خارطة الطريق المعد من قبل المجلس: «نحن نملك كل شيء، وفيما يتعلق بالمواد المقدمة أو المقترحة يمكن تعديلها، أما فيما يتعلق بالتعديل الدستوري، فسنأتي بلجنة الخبراء ونضع لها مددا لإنجاز التعديلات».

وشدد على ضرورة الالتزام بالمواعيد لإنهاء المرحلة الانتقالية وفق ما نص عليه مشروع خارطة الطريق. وبعد هذه الكلمة، أقر النواب بالموافقة مواد المشروع بحضور 120 نائبا.