باشاغا: لا أملك الحلول السحرية ومشاكلنا معروفة.. وهذا أساس خطتي للحكومة المقترحة

القاهرة - بوابة الوسط

قال المرشح لرئاسة الحكومة فتحي باشاغا، إنه لا يملك الحلول السحرية لمشاكل ليبيا التي يعرفها الجميع، مضيفا أن أساس فكر الحكومة المقترحة لحل الأزمات سياسي وليس تنفيذي.

وأضاف، خلال عرض خطته لمجلس النواب اليوم الإثنين، أن لديه «خطة واستراتيجية من دون تكلف أو تنظير أو ادعاءات زائفة بأني أمتلك الحلول السحرية لكل مشاكلنا».

وأشار إلى تردي الخدمات العامة مثل الصحة والكهرباء والتعليم، وهو ما يؤثر على ليبيا في السنوات المقبلة. وتابع: نحن لا نعاني نقص الكوادر أو الكفاءات وإنما ما ينقصنا هو الوفاق السياسي، المبني على مشاركة وطنية حقيقة.

وكشف أن استراتيجيته تتمثل في توحيد المؤسسات بجيش وطني موحد وقوي، ومؤسسة أمنية موحدة ومتكاملة.

وواصل: «الاستحقاق الأمني يبدأ بتوحيد المؤسسات الأمنية والمؤسسة، فالاستقرار الأمني يرتبط بالتنمية وخصوصا في الجنوب الليبي الذي يؤثر على كامل البلاد».

وشدد على ضرورة استيعاب الشباب، وتوزيع الثروات بشكل عادل بين جميع الليبيين.