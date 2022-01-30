المنقوش تصل إلى الكويت للمشاركة في الاجتماع التحضيري للقمة العربية

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، إلى الكويت للمشاركة في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية لوزراء خارجية الدول العربية، الذي تستضيفه الكويت، الأحد.

وفور وصولها، التقت المنقوش وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالكويت، أحمد ناصر المحمد الصباح، وناقشت معه «أبرز مستجدات الساحتين الإقليمية والدولية، وأهم الملفات والقضايا التي سيتناولها الاجتماع التشاوري، وسبل تطوير العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز العمل العربي المشترك»، وفق بيان صادر عن الخارجية الليبية.

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وأشار البيان إلى أن الوزير الكويتي أعرب خلال اللقاء عن «دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية لخروج البلاد إلى بر الأمان، وتحقيق الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الليبييون؛ لتحقيق الاستقرار في ليبيا».