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المنقوش والمشري يبحثان ملفي الانتخابات وتكليف السفراء الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 يناير 2022, 07:28 مساء
المنقوش والمشري يبحثان ملفي الانتخابات وتكليف السفراء الليبيين
جانب من اجتماع نجلاء المنقوش مع خالد المشري بمقر المجلس الأعلى للدولة (صفحة المجلس على فيسبوك)
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ناقشت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، ملفي الانتخابات وتكليف السفراء والممثلين الدبلوماسيين في الخارج، وفق بيانين منفصلين للوزارة والمجلس عبر صفحتيهما على «فيسبوك».

وأفاد بيان لوزارة الخارجية بأن المنقوش ناقشت، الخميس، مع المشري، مستجدات العملية السياسية الليبية.

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وأضاف البيان أن الطرفين أكدا، خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر المجلس الأعلى للدولة، أهمية «تفعيل المسار الدستوري وتمكين الشعب الليبي من الاستفتاء على مشروع الدستور؛ تمهيدا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة مبنية على قوانين توافقية سليمة لضمان نجاحها والقبول بنتائجها من كل الأطراف الليبية».

وذكر البيان أن الوزيرة «أثنت على مسار عمل المجلس وما يقوم به من واجبات لإنجاح هذا المسار والخروج بليبيا إلى بر الأمان وإنهاء المراحل الانتقالية».

وأوضح بيان منفصل للمجلس الأعلى للدولة، أن اللقاء تطرق إلى «تفعيل الدبلوماسية الليبية، وإزاحة التحديات والعراقيل التي تواجه عمل الوزارة والتي على رأسها ملف تكليف السفراء والممثلين الدبلوماسيين في الخارج». كما تناول الاجتماع تنسيق المواقف بين مختلف المؤسسات الليبية لتوحيد الخطاب الخارجي.

جانب من اجتماع نجلاء المنقوش مع خالد المشري بمقر المجلس الأعلى للدولة (صفحة المجلس على فيسبوك)
جانب من اجتماع نجلاء المنقوش مع خالد المشري بمقر المجلس الأعلى للدولة (صفحة المجلس على فيسبوك)
جانب من اجتماع نجلاء المنقوش مع خالد المشري بمقر المجلس الأعلى للدولة (صفحة المجلس على فيسبوك)
جانب من اجتماع نجلاء المنقوش مع خالد المشري بمقر المجلس الأعلى للدولة (صفحة المجلس على فيسبوك)
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