نصية: لجنة خارطة الطريق توصلت لمسارين للانتخابات والتعديلات الدستورية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن عضو مجلس النواب عبد السلام نصية إن لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن المجلس «توصلت إلى مسارين».

وأوضح خلال جلسة مجلس النواب في طبرق الإثنين، «المسار الأول وهو استكمال إجاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق قوانين مجلس النواب محدد بمدة زمنية ما بين 8 أو 9 أشهر».

وأشار إلى أن المسار الثاني هو «الدستور وهذا ما تعمل عليه لجنة خارطة الطريق وكان التوافق مع مجلس الدولة ونوعلا ما مع هيئة الدستور على تشكيل لجنة لإجراء تعديلات ليكون جاهز للتصويت من قبل الشعب الليبي وهذا يحتاج إلى تعديل دستوري».

وأضاف «اتفقنا على تشكيل لجنة من 24 من أعضاء مجلسي النواب والدولة والخبراء، وواجهتنا مشكلة في حال فشل هذه اللجنة في تعديل الدستور.. ماذا يحدث؟.. وهناك عديد من الآراء المتضاربة لحل هذه المشكلة لذلك لا بد أن نحسم موضوع الانتخابات». وأردف «إما نحل ملف الدستور أو نستكمل مسار الانتخابات».