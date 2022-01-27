Atwasat

مجلس الدولة يعلن التوصل إلى «تفاهمات مبدئية» مع لجنة خارطة الطريق

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 يناير 2022, 07:05 مساء
مجلس الدولة يعلن التوصل إلى «تفاهمات مبدئية» مع لجنة خارطة الطريق
اجتماع رؤساء اللجان بمجلس الدولة مع لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب في طرابلس. (المجلس الأعلى للدولة)
alwasat radio

أعلن المجلس الأعلى للدولة، مساء الخميس، التوصل إلى «تفاهمات مبدئية» مع لجنة خارطة الطريق المشكّلة من مجلس النواب، بشأن خارطة الطريق للمرحلة المقبلة، والاتفاق على استمرار المشاورات للوصول إلى صيغ نهائية ومقبولة لخارطة شاملة.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إن رؤساء اللجان بالمجلس عقدوا على مدار يومين متتاليين اجتماعا في العاصمة طرابلس مع لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب في إطار التنسيق المشترك بين المجلسين.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أن الاجتماع جرى خلاله «مناقشة تصورات خارطة الطريق بجميع مساراتها الدستورية والتنفيذية والأمنية ومسار المصالحة الوطنية؛ من أجل الوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي، وجرى خلال اللقاء التوصل لتفاهمات مبدئية والاتفاق على استمرار المشاورات للوصول لصيغ نهائية ومقبولة لخارطة شاملة».

- بعد تعليقها إلى الغد.. أبرز ما خلص إليه مجلس النواب خلال جلسة اليوم
- نصية: لجنة خارطة الطريق توصلت لمسارين للانتخابات والتعديلات الدستورية
- انطلاق جلسة «النواب» لاستكمال مناقشة مقترحات لجنة خارطة الطريق

وكلف مجلس النواب لجنة خارطة الطريق بعد تعذر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر الماضي، وعهد للجنة مهمة إجراء مشاورات موسعة مع مختلف الأطراف والمكونات السياسية والاجتماعية من أجل وضع تصور للمرحلة المقبلة.

وأجرت لجنة خارطة الطريق منذ تكليفها اجتماعات ولقاءات مع المجلس الأعلى للدولة والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور والمجلس الرئاسي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تركز على مناقشة سبل المضي قدما في العملية السياسية خلال المرحلة المقبلة وصولا إلى الانتخابات.

ويوم الإثنين، خلص مجلس النواب بعد مداولة ومناقشة ما وصلت إليه لجنة خارطة الطريق إلى مطالبتها بـ«تحديد أجل حتمي لإجراء الانتخابات طبقًا للقوانين الصادرة عن مجلس النواب». وأوضح أنه «إذا نجحت اللجنة في مساعيها في المسار الدستوري تكون الانتخابات طبقًا للدستور الدائم، على أن تكون اللجنة الدستورية المقترحة من الخبراء ومن غير أعضاء المجلسين، وتتم متابعة أعمال هذه اللجنة وسرعة إنجازها لمهامها دون التدخل في عملها وتحديد مدة عملها، على أن تقدم التعديلات المطلوبة لمجلس النواب ويقوم المجلس بعد ذلك بإحالتها للمفوضية العليا لإجراء الاستفتاء في حال نجحت المساعي في المسار الدستوري» وفق المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب.

اجتماع رؤساء اللجان بمجلس الدولة مع لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب في طرابلس. (المجلس الأعلى للدولة)
اجتماع رؤساء اللجان بمجلس الدولة مع لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب في طرابلس. (المجلس الأعلى للدولة)
اجتماع رؤساء اللجان بمجلس الدولة مع لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب في طرابلس. (المجلس الأعلى للدولة)
اجتماع رؤساء اللجان بمجلس الدولة مع لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب في طرابلس. (المجلس الأعلى للدولة)
اجتماع رؤساء اللجان بمجلس الدولة مع لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب في طرابلس. (المجلس الأعلى للدولة)
اجتماع رؤساء اللجان بمجلس الدولة مع لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب في طرابلس. (المجلس الأعلى للدولة)
اجتماع رؤساء اللجان بمجلس الدولة مع لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب في طرابلس. (المجلس الأعلى للدولة)
اجتماع رؤساء اللجان بمجلس الدولة مع لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب في طرابلس. (المجلس الأعلى للدولة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد هجمات الحوثيين.. «فرانس برس»: كيف أصبحت الطائرات المسيرة مصدر تهديد للإمارات؟

بعد هجمات الحوثيين.. «فرانس برس»: كيف أصبحت الطائرات المسيرة مصدر تهديد ...
كاركاتير حليم - «صبر» المواطن!

كاركاتير حليم - «صبر» المواطن!
بيدق وكومبارس!

بيدق وكومبارس!
تلك النظرة

تلك النظرة
تونس تمدد حظر التجول الليلي مع عودة انتشار «كورونا»

تونس تمدد حظر التجول الليلي مع عودة انتشار «كورونا»
جندي أوكراني يقتل 5 من رفاقه ويصيب مثلهم

جندي أوكراني يقتل 5 من رفاقه ويصيب مثلهم
الحكم على نائب أردني سابق بالسجن 12 عاما بعد إدانته بتهديد حياة الملك

الحكم على نائب أردني سابق بالسجن 12 عاما بعد إدانته بتهديد حياة الملك
«حظر الأسلحة الكيميائية» تؤكد استخدام داعش الـ«خردل» في قصف بسورية في 2015

«حظر الأسلحة الكيميائية» تؤكد استخدام داعش الـ«خردل» في قصف بسورية في 2015
منتخب مصر يتأهل إلى ربع نهائي «الأمم أفريقية»

منتخب مصر يتأهل إلى ربع نهائي «الأمم أفريقية»
التجربة البرلمانية في ليبيا (1908-1969(20)

التجربة البرلمانية في ليبيا (1908-1969(20)
«السياسة» تعبث بخطط الحكومة.. 3 مخاطر تهدد أهداف إنتاج النفط في ليبيا خلال 2022

«السياسة» تعبث بخطط الحكومة.. 3 مخاطر تهدد أهداف إنتاج النفط في ليبيا خلال 2022
«النواب» يعزل «الدولة» وينفرد بشروط اختيار الحكومة الجديدة

«النواب» يعزل «الدولة» وينفرد بشروط اختيار الحكومة الجديدة
ليبيا ترتب للتحقيق مع الأمير لوران.. ملف الأرصدة المجمدة في بلجيكا يأخذ أبعادا أخرى

ليبيا ترتب للتحقيق مع الأمير لوران.. ملف الأرصدة المجمدة في بلجيكا يأخذ أبعادا ...
كاركاتير خيري - المراحل الانتقالية في ليبيا

كاركاتير خيري - المراحل الانتقالية في ليبيا
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين

مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين
«اختفاء ملياري دولار».. مذكرة توقيف في بروكسل بحق رئيس الهيئة الليبية للاستثمار

«اختفاء ملياري دولار».. مذكرة توقيف في بروكسل بحق رئيس الهيئة الليبية للاستثمار
جريدة «الوسط»: البرلمان يفتح معركة الإطاحة بحكومة الدبيبة

جريدة «الوسط»: البرلمان يفتح معركة الإطاحة بحكومة الدبيبة
«ميتا» تحذف شبكة حسابات مزيفة تدار من تركيا وتستهدف ليبيا

«ميتا» تحذف شبكة حسابات مزيفة تدار من تركيا وتستهدف ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
في لقاء مع القائم بالأعمال المصري.. وليامز تشدد على ضرورة رسم مسار واضح للانتخابات
في لقاء مع القائم بالأعمال المصري.. وليامز تشدد على ضرورة رسم ...
وزارة الداخلية تعلن مقتل 3 عناصر أمنية و4 آخرين من «داعش» في هجوم إرهابي بجبل عصيدة
وزارة الداخلية تعلن مقتل 3 عناصر أمنية و4 آخرين من «داعش» في هجوم...
مجلس الدولة يعلن التوصل إلى «تفاهمات مبدئية» مع لجنة خارطة الطريق
مجلس الدولة يعلن التوصل إلى «تفاهمات مبدئية» مع لجنة خارطة الطريق
المنقوش والمشري يبحثان ملفي الانتخابات وتكليف السفراء الليبيين
المنقوش والمشري يبحثان ملفي الانتخابات وتكليف السفراء الليبيين
استرداد أراضٍ صناعية استولى عليها مواطنون في صرمان
استرداد أراضٍ صناعية استولى عليها مواطنون في صرمان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة...
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس...
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس...
الحكومة تستثني سيارات النقل والحافلات من شرط سنة الصنع لمدة 6 أشهر
الحكومة تستثني سيارات النقل والحافلات من شرط سنة الصنع لمدة ......
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي في عين زارة
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي......
المزيد
موسكو وواشنطن تعرقلان تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
موسكو وواشنطن تعرقلان تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم ......
في العدد «323»: انسداد سياسي.. والموجة الرابعة تضرب بقوة
في العدد «323»: انسداد سياسي.. والموجة الرابعة تضرب بقوة...
مديرية أمن القطرون تعلن القبض على أحد عناصر «داعش» ومقتل 8 آخرين من التنظيم بجبل عصيدة
مديرية أمن القطرون تعلن القبض على أحد عناصر «داعش» ومقتل 8 ......
استرداد أراضٍ صناعية استولى عليها مواطنون في صرمان
استرداد أراضٍ صناعية استولى عليها مواطنون في صرمان...
المنقوش والمشري يبحثان ملفي الانتخابات وتكليف السفراء الليبيين
المنقوش والمشري يبحثان ملفي الانتخابات وتكليف السفراء ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط