Atwasat

الجهاني يحذر من سيناريو الحوكمة الدولية لبعض المناطق الليبية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 يناير 2022, 10:30 مساء
الجهاني يحذر من سيناريو الحوكمة الدولية لبعض المناطق الليبية
الدكتور أحمد الجهاني، الخبير الاقتصادي والقانوني الدولي، ووزير إعادة الإعمار والاستقرار سابقا (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

حذر الدكتور أحمد الجهاني، الخبير الاقتصادي والقانوني الدولي، ووزير إعادة الإعمار والاستقرار سابقا، من سيناريو يُجرى الإعداد له لفرض حوكمة دولية لبعض المناطق، كما أشار إلى أن تداخل القانون الدولي والداخلي ترتب عليه تآكل كليهما، حتى افتقدت خارطة الطريق قيمتها وإلزاميتها.

جاء ذلك خلال ندوة حوارية نظمها منتدى الخبرات الليبية للسلام والتنمية بعنوان: «هل ليبيا دولة منتهية الصلاحية: نحو معالجة تأسيسية».

واستهجن الجهاني تعدد خارطة الطريق من دون النجاح في تنفيذ إحداها، وهو ما أفقدها قيمتها وأصبحت الأطراف غير مهتمة بمدى إلزامية خارطة الطريق، خاصة تلك الأخيرة التي استهتر بها وتجاهلها المبعوث الأممي السابق يان كوبيش.

الجهاني: خارطة الطريق أصبحت «مجرد كلام»
وأردف: «عندما يعتمد مجلس الأمن خارطة طريق تصبح قانونا دوليا لا يمكن تجاوزه»، لكن ما حدث في ليبيا مختلف، بحسب الجهاني الذي قال إن خارطة الطريق أصبحت «مجرد كلام».

- «وصيتي لبلادي».. أحمد الجهاني يقدم رؤيته حول إصلاح الدولة الليبية

وتابع أن «الاستهتار بالقواعد العامة يترتب عليه عدم الثقة بين الأطراف كافة، والاقتناع بأن القرارات والإجراءات لن تُنفذ»، لافتا إلى أن كل المؤسسات الليبية باتت عُرضة لإساءة استخدام السلطة، كما أن الفساد يستشري بشكل علني.

كما تحدث الجهاني عن خلل آخر يتمثل في تفسير كل دولة وكل طرف وكل مبعوث أممي الحالة بطريقته، متسائلا هل الأمم المتحدة منتهية الصلاحية في علاقتها مع ليبيا؟.

الجهاني: لم تستطع أي حكومة إنفاذ القانون حتى لو كان جائرا
وقال مستغربا: «منذ معمر القذافي لا توجد حكومة قادرة على إنفاذ القانون حتى لو كان جائرا»، واصفا حال البلد حاليا بـ«رقصة ذبيح»، محذرا مما يُجرى التخطيط له لدى المجتمع الدولي حيال ليبيا، والتي تتضمن الحوكمة الدولية لبعض المناطق والتي تعني الاستعمار، سواء لقطاع النفط أو المؤسسات المالية التي سيطرت عليها بالفعل بعض الدول.

تأتي الندوة ضمن ثلاثية حوارية برعاية منتدى الخبرات الليبية للسلام والتنمية، وبدعم من قناة الوسط ومنبر المرأة الليبية من أجل السلام. وتناولت الندوة الأولى «ليبيا المخاض الصعب: ماذا بعد عشرية الانتقال السياسي المتأزم»، والثانية «الاستيلاء على الدولة وصعود الأوليغاركية في ليبيا».

وتناولت الندوة الثالثة مسألة الدولة الليبية بين منظور القانون الدولي وواقع اللانظام العالمي طور التشكل، وصعود الأوليغاركية واستيلائهم على الدولة، واستبداد قوى الأمر الراهن نحو معالجة تأسيسية، وأهمية إعادة هيكلة الدولة بمقاربة قاعدية.

ندوة حوارية نظمها منتدى الخبرات الليبية للسلام والتنمية بعنوان: «هل ليبيا دولة منتهية الصلاحية: نحو معالجة تأسيسية». (صورة مثبتة من الفيديو)
ندوة حوارية نظمها منتدى الخبرات الليبية للسلام والتنمية بعنوان: «هل ليبيا دولة منتهية الصلاحية: نحو معالجة تأسيسية». (صورة مثبتة من الفيديو)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعرف على نتائج مباريات «الخميس» في الدوري الممتاز (شاهد)

تعرف على نتائج مباريات «الخميس» في الدوري الممتاز (شاهد)
الهلال ينعى وفاة نجمه التاريخي «ديمس الصغير»

الهلال ينعى وفاة نجمه التاريخي «ديمس الصغير»
ليبيا تودّع نجم المنتخب الوطني السابق «ديمس الصغير»

ليبيا تودّع نجم المنتخب الوطني السابق «ديمس الصغير»
«الفوز أو الوداع».. عنوان مهمة الجزائر أمام ساحل العاج في أمم أفريقيا

«الفوز أو الوداع».. عنوان مهمة الجزائر أمام ساحل العاج في أمم أفريقيا
الهند حزينة على نفوق «الأم الخارقة»

الهند حزينة على نفوق «الأم الخارقة»
روسيا تعلن إجراء مناورات عسكرية ضخمة في البحر المتوسط

روسيا تعلن إجراء مناورات عسكرية ضخمة في البحر المتوسط
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 2 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 2 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز
واشنطن تسمح لدول البلطيق بإرسال أسلحة أميركية إلى أوكرانيا

واشنطن تسمح لدول البلطيق بإرسال أسلحة أميركية إلى أوكرانيا
محاكمة طبيب سوري في ألمانيا بتهمة ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»

محاكمة طبيب سوري في ألمانيا بتهمة ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»
«رايتس ووتش» تعلق على صور «سيارات حقوق الإنسان» في طرابلس

«رايتس ووتش» تعلق على صور «سيارات حقوق الإنسان» في طرابلس
المحكمة العليا الأميركية ترفض طلب ترامب منع نشر وثائق الاعتداء على «الكابيتول»

المحكمة العليا الأميركية ترفض طلب ترامب منع نشر وثائق الاعتداء على «الكابيتول»
البيت الأبيض يتعهد برد «سريع وصارم» حال اجتازت القوات الروسية حدود أوكرانيا

البيت الأبيض يتعهد برد «سريع وصارم» حال اجتازت القوات الروسية حدود أوكرانيا
البيت الأبيض يتعهد برد «سريع وصارم» حال اجتازت القوات الروسية حدود أوكرانيا

البيت الأبيض يتعهد برد «سريع وصارم» حال اجتازت القوات الروسية حدود أوكرانيا
بالصور.. «الأهلي طرابلس» يقدم لاعبه أنيس السلتو رسميا

بالصور.. «الأهلي طرابلس» يقدم لاعبه أنيس السلتو رسميا
«فرانس برس»: هل يهدد الهجوم الحوثي «الملاذ الآمن» الذي تقدمه الإمارات؟

«فرانس برس»: هل يهدد الهجوم الحوثي «الملاذ الآمن» الذي تقدمه الإمارات؟
ميسي خارج قائمة الأرجنتين لمباراتي تشيلي وكولومبيا في تصفيات المونديال

ميسي خارج قائمة الأرجنتين لمباراتي تشيلي وكولومبيا في تصفيات المونديال
ظهور قريب لمنتخب ليبيا رغم وداع الأمم الأفريقية وتصفيات مونديال قطر

ظهور قريب لمنتخب ليبيا رغم وداع الأمم الأفريقية وتصفيات مونديال قطر
ما بعد بيان «عقيلة» .. جدل ورسائل داخلية وخارجية حول الحكومة والدستور

ما بعد بيان «عقيلة» .. جدل ورسائل داخلية وخارجية حول الحكومة والدستور
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
في العدد«322»: تقرير مصير الحكومة.. وتحذير من موجة وبائية
في العدد«322»: تقرير مصير الحكومة.. وتحذير من موجة وبائية
وليامز تتفق مع سفير تركيا على أهمية دعم المسار السياسي في ليبيا
وليامز تتفق مع سفير تركيا على أهمية دعم المسار السياسي في ليبيا
الشركة العامة للكهرباء تناقش وضع خطة خاصة للانسكابات النفطية في البيئة البحرية
الشركة العامة للكهرباء تناقش وضع خطة خاصة للانسكابات النفطية في ...
«الداخلية» تواصل البحث عن الصيادين المفقودين في تاجوراء
«الداخلية» تواصل البحث عن الصيادين المفقودين في تاجوراء
سرقة أسلاك كهرباء بطول 4200 متر في مناطق مختلفة
سرقة أسلاك كهرباء بطول 4200 متر في مناطق مختلفة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أمن طرابلس يضبط 3 أشخاص خطفوا مواطنا على الطريق الساحلي
أمن طرابلس يضبط 3 أشخاص خطفوا مواطنا على الطريق الساحلي...
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة...
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس...
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس...
الحكومة تستثني سيارات النقل والحافلات من شرط سنة الصنع لمدة 6 أشهر
الحكومة تستثني سيارات النقل والحافلات من شرط سنة الصنع لمدة ......
المزيد
وليامز تعلق على إطلاق عملية توحيد المصرف المركزي
وليامز تعلق على إطلاق عملية توحيد المصرف المركزي...
الجهاني يحذر من سيناريو الحوكمة الدولية لبعض المناطق الليبية
الجهاني يحذر من سيناريو الحوكمة الدولية لبعض المناطق الليبية...
بدء المرحلة الأولى لإزالة المباني العشوائية على شاطئ الخمس
بدء المرحلة الأولى لإزالة المباني العشوائية على شاطئ الخمس...
سرقة أسلاك كهرباء بطول 4200 متر في مناطق مختلفة
سرقة أسلاك كهرباء بطول 4200 متر في مناطق مختلفة...
«الداخلية» تواصل البحث عن الصيادين المفقودين في تاجوراء
«الداخلية» تواصل البحث عن الصيادين المفقودين في تاجوراء...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط