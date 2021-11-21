«وصيتي لبلادي».. أحمد الجهاني يقدم رؤيته حول إصلاح الدولة الليبية

كتاب «وصيتي لبلادي» للدكتور أحمد الجهاني، برعاية «منبر المرأة الليبية من أجل السلام» ومجموعة «الوسط» الإعلامية

أعلن «منبر المرأة الليبية من أجل السلام»، اليوم الأحد، عن صدور كتاب جديد بالشراكة مع مجموعة «الوسط» الإعلامية، بعنوان «وصيتي لبلادي»، يقدم فيه الدكتور أحمد الجهاني رؤيته حول إصلاح الدولة الليبية.



ويتناول الكتاب، الذي يأتي في الذكرى 72 لاستقلال ليبيا، تشخيصًا للمشكلات الهيكلية التي تواجه ليبيا، كما يعرض مقترحات للإصلاح، وهما يمثلان بنية أساسية لميثاق وطني ليبي، فضلاً عن إشارة لبعض الخطوات اللازمة لوضع هذا الميثاق موضع التنفيذ.

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ويقول الدكتور أحمد الجهاني «إن أشد ما تحتاج إليه ليبيا هو إطار تأسيسي توافقي يكرس تسوية واقعية ومنصفة ومصالحة وطنية حقيقية ترتكزان على رؤية حقوقية ومبادئ أساسية مثل عدالة التوزيع. هذا الميثاق يعبد الطريق لاستعادة حياة دستورية متوازنة».

للدكتور الجهاني إسهامات في مساحات متنوعة، منها الجوانب القانونية والاقتصادية والسياسية، كما أن إسهاماته تجمع بين البعدين النظري والعملي.

كما أعلن «منبر المرأة الليبية» عن إطلاق موقع إلكتروني لكتاب «وصيتي لبلادي»، يتضمن تعريفًا بالمحتوى، يتيح اقتناءه أم الاستماع لنسخة صوتية، كما يتيح نموذج المشاركة في وضع الميثاق الوطني الجامع.

وأضاف المنبر أنه سيطلق منتدى الميثاق الوطني، في يوم العيد السبعين لاستقلال ليبيا الموافق 24 ديسمبر المقبل، وذلك بعد تلقي مشاركات خلال مدة شهر عبر الإنترنت، من خلال تعبئة النموذج ومشاركة الآراء في الميثاق الوطني الجامع.

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