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المنفي يؤكد ضرورة استكمال شبكة الطرق بالمنطقة الشرقية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الخميس 20 يناير 2022, 06:38 مساء
المنفي يؤكد ضرورة استكمال شبكة الطرق بالمنطقة الشرقية
اجتماع المنفي مع النائب الصالحين عبدالنبي وعضو اللجنة الليبية الإيطالية المشتركة. (المجلس الرئاسي)
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أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ضرورة تنسيق الجهات المختصة فيما بينها من أجل البدء في استكمال عدد من مشاريع الطرق الحيوية التي تربط مدن المنطقة الشرقية، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

جاء ذلك خلال لقاء المنفي، بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، اليوم الخميس، مع عضو مجلس النواب عن الدائرة الأولى طبرق، الصالحين عبدالنبي، وعضو اللجنة الليبية الإيطالية المشتركة، عبدالمعز أحمد.

وأوضح المكتب الإعلامي أن اللقاء تطرق إلى مشروع الطريق البديل إمساعد - رأس اجدير، والمرحلة الأولى منه «أمساعد - المرج»، وتنفيذ أعمال مشروع الطريق المزدوج «طبرق - أمساعد»، واستكمال أعمال صيانة طريق «طبرق - أجدابيا»، وأعمال صيانة الطريق الساحلي، قطاعات طبرق، ودرنة، والتميمي، الخروبة، وطريق طبرق - الجغبوب، إضافة لمحطات التحلية: خليج البمبة والمرصص، ومشروع النهر الصناعي خط أجدابيا - طبرق.

وأكد المنفي خلال اللقاء ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستكمال مشاريع شبكة الطرق المذكورة، والتي ستسهم عند اكتمالها في ربط مدن المنطقة الشرقية، من أجدابيا وصولا إلى إمساعد.

اجتماع المنفي مع النائب الصالحين عبدالنبي وعضو اللجنة الليبية الإيطالية المشتركة. (المجلس الرئاسي)
اجتماع المنفي مع النائب الصالحين عبدالنبي وعضو اللجنة الليبية الإيطالية المشتركة. (المجلس الرئاسي)
المنفي يؤكد ضرورة استكمال شبكة الطرق بالمنطقة الشرقية
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