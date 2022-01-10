وزير الداخلية: يجب العمل مع أوروبا وفق استراتيجية أمنية مشتركة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 يناير 2022, 06:51 مساء
وزير الداخلية خالد مازن خلال اجتماعه مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل/ 10 يناير 2022. (الوزارة)

قال وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، خالد مازن، إنه من المهم بالنسبة لليبيا والاتحاد الأوروبي العمل وفق استراتيجية مشتركة للتعاون الأمني خلال العام 2022.

وأوضح مازن خلال لقائه سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، اليوم الإثنين، أن التعاون في الملفات الأمنية يجب أن يحدث وفق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين الجانبين الليبي والأوروبي.

وأشار بيان لوزارة الداخلية إلى أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها لحل بعض الملفات المهمة والملحة وعلى رأسها ملف الهجرة غير الشرعية، «وما يشكله هذا الملف وتداعياته من تحدي أمني لليبيا ولدول الاتحاد».

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من جانبه، قال السفير ساباديل إنه يتفهم ما طرحه الوزير خالد مازن، مضيفا أن الاتحاد «على أتم الاستعداد للعمل وفق الاستراتيجية المشتركة».

ونوهت الوزارة إلى حضور عدد من المسؤولين الأمنيين من بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا والوزارة لهذا اللقاء.

وزير الداخلية خالد مازن خلال اجتماعه مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل/ 10 يناير 2022. (الوزارة)
وزير الداخلية خالد مازن خلال اجتماعه مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل/ 10 يناير 2022. (الوزارة)
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