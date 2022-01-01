وزير الداخلية يبحث مع قيادات الوزارة الخطة التدريبية للعام 2022

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 يناير 2022, 09:13 مساء
اجتماع وزير الداخلية خالد مازن مع القيادة الأمنية, 1 يناير 2021. (وزارة الداخلية)

بحث وزير الداخلية خالد مازن، مع عدد من قيادات الإدارات المختلفة، الخطة التدريبية للعام 2022.

جاء ذلك خلال لقاء مازن، السبت، مع مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية، اللواء علي النويصري، ومدير الإدارة العامة للتدريب عميد علي الطويل، ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل عميد البشير بالنور، ومدير إدارة العلاقات والتعاون عميد صلاح الدين بن سليمان، وفق بيان للوزارة.

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وتناول الاجتماع مناقشة عدد، من المواضيع المتعلقة بالبرامج التدريبية والأمنية، والتعاون الدولي حسب اختصاصات الإدارات المعنية.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الخطة التدريبية للعام 2022، تنفيذا لسياسات الوزارة باعتماد العمل التكاملي بين مكوناتها.

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