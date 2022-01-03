وكيل وزارة الداخلية يطالب جهاز مكافحة الهجرة باحترام معاملة المهاجرين بمراكز الإيواء

اجتماع وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات مع مسؤولي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية. (وزارة الداخلية)

طالب وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء بشير لامين، جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بضرورة احترام معاملة المهاجرين الموقوفين بمراكز الإيواء وتوفير الظروف الملائمة لهم من رعاية صحية وغذائية.

جاء ذلك خلال اجتماع لامين، صباح اليوم الإثنين، برئيس جهاز مكافحة الهجرة الغير شرعية الرائد محمد الخوجة ومديرو الإدارات ورؤساء المكاتب التابعين للجهاز.

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وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع تناول مناقشة الصعوبات والعرقيل التي تواجه سير العمل بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وسبل حلحلتها.

وشدد لامين خلال الاجتماع «على احترام معاملة المهاجرين داخل مراكز الايواء وتوفير الظروف الملائمة لهم من رعاية صحية وغذائية» وفق وزارة الداخلية.

اجتماع وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات مع مسؤولي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية. (وزارة الداخلية)