البعثة الأوروبية: 600 ألف مهاجر في ليبيا.. ومستعدون لحمايتهم بشكل أكبر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 ديسمبر 2021, 03:21 مساء
المهاجرون الذين جرى إنقاذهم وإعادتهم إلى طرابلس على متن زورق تابع لأمن السواحل. (وزارة الداخلية)

قالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا إن أكثر من 600 ألف مهاجر يعيشون ويعملون في ليبيا، مؤكدة استعدادها للمساهمة بشكل أكبر لضمان حماية كرامة المهاجرين.

وأضافت البعثة، في تدوينة لمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام، أن الاتحاد الأوروبي يساعد «أولئك الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم من ليبيا، عبر برنامج الدعم الإنساني الطوعي».

وأشارت إلى أن العديد من المهاجرين في ليبيا أصبحوا «أعضاءً مهمين في المجتمعات التي يعيشون فيها، ويساهمون بمهاراتهم ومعرفتهم وقوتهم العاملة في ازدهار هذه المجتمعات ورفاهيتها».

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وتابعت: «لقد تشكلت أوروبا نفسها من خلال قرون من حركات الهجرة وهي مستعدة للمساهمة بشكل أكبر في ضمان حماية كرامة المهاجرين وحقوق الإنسان على النحو الواجب».

كيف أثر فيروس كورونا والصراع في ليبيا على المهاجرين؟ 
ونوهت بأن فيروس كورونا المستجد والصراع في ليبيا كان لهما «تأثير قاس على العديد من المهاجرين»، موضحة أن مع رفع قيود السفر في العام 2021، تسارعت وتيرة تدفقات الهجرة التي توقفت بسبب الوباء وبدأت أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى ليبيا أو يمرون عبرها في الارتفاع مرة أخرى.

وهو الأمر الذي وضع العديد من المجتمعات المضيفة تحت الضغط، وأتاحت فرصًا جديدة لمهربي البشر والشبكات الإجرامية، وأدت مرة أخرى إلى زيادة عدد المهاجرين الذين يموتون في البحر الأبيض المتوسط ​​أو يواجهون انتهاكات حقوقية في مراكز الاحتجاز.

وشدَّدت البعثة على التزامها بالعمل مع السلطات الليبية لتحسين حماية حقوق المهاجرين، ومساعدة المجتمعات المضيفة بشكل أفضل ومكافحة الأنشطة الإجرامية التي تستغل الأشخاص أثناء التنقل والذين غالبًا ما يكونون من بين الفئات الأكثر ضعفاً، وذلك جنبًا إلى جنب مع شركائنا في التنمية والشؤون الإنسانية.

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