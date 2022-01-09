وليامز «ترحب بشدة» باجتماع الحداد والناظوري

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 يناير 2022, 02:01 صباحا
من لقاء الفريق أول ركن محمد الحداد، والفريق عبد الرازق الناظوري, 8 يناير 2022. (شعبة الاعلام الحربي)

عبرت  المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، السبت، عن ترحيبها «الشديد» بانعقاد الاجتماع الثاني بين رئيس الأركان العامة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الفريق أول ركن محمد الحداد، والفريق عبدالرازق الناظوري، المكلف مهام القائد العام من قبل المشير خليفة حفتر في سرت، بحضور عدد من رؤساء الأركان ومديري الإدارات العسكرية من الجانبين.

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وجددت وليامز في تغريدة على حسابها بموقع «تويتر» التأكيد على دعم الأمم المتحدة لكل الجهود المبذولة على مختلف المستويات لتوحيد المؤسسة العسكرية.

واجتماع الحداد والناظوري هو الثاني خلال أقل من شهر، حيث اجتمع الطرفان لأول مرة في 11 ديسمبر الماضي. وآنذاك أعلن الحداد الاتفاق على حل ودمج التشكيلات المسلحة من الطرفين بالشرق والغرب، مشيرًا إلى أن توحيد المؤسسة العسكرية يحتاج إلى «قيادة سياسية رشيدة».

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