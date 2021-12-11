الحداد يلتقي الناظوري في سرت لأول مرة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 11 ديسمبر 2021, 04:45 مساء
الفريق ركن أول محمد الحداد، والفريق عبد الرازق الناظوري, (الإنترنت)

التقى رئيس الأركان العامة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الفريق ركن أول محمد الحداد، اليوم السبت الفريق عبد الرازق الناظوري المكلف بمهام القائد العام من قبل المشير، خليفة حفتر في سرت، وهو أول لقاء من نوعه يجمع الطرفين.

اللقاء الذي يعد الأول بين الطرفين، عقد في فندق المهاري بسرت، وفق ما أفاد مراسل «بوابة الوسط» في المدينة.

وكان الفريق عبد الرزاق الناظوري والفريق ركن محمد الحداد، وصلا إلى مدينة سرت صباح اليوم، بحضور عدد من ضباط الجانبين.

فيما غادر الحداد والوفد المرافق له، سرت مباشرة بعد عقد اللقاء.

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