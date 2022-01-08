الحداد يلتقي الناظوري في سرت للمرة الثانية خلال أقل من شهر

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 08 يناير 2022, 04:39 مساء
من لقاء الفريق أول ركن محمد الحداد، والفريق عبد الرازق الناظوري, 8 يناير 2022. (شعبة الاعلام الحربي)

التقى رئيس الأركان العامة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الفريق أول ركن محمد الحداد، السبت، الفريق عبدالرازق الناظوري المكلف مهام القائد العام من قبل المشير خليفة حفتر في سرت، وهو ثاني لقاء من نوعه يجمع الطرفين. في أقل من شهر.

الاجتماع عُقد بقاعة الاجتماعات بفندق المهاري في سرت، لبحث عدد من الموضوعات ذات الطابع العسكري، بحضور عدد من المسؤولين العسكريين.

- الحداد يلتقي الناظوري في سرت لأول مرة
- الناظوري: اللقاء مع الحداد كان «وديا جدا» وسنوحد المؤسسة العسكرية دون تدخل أجنبي
- تفاصيل لقاء الحداد والناظوري.. 7 محاور في اجتماع «تشاوري ودي»
- الحداد: الاتفاق على حل التشكيلات المسلحة من الطرفين لتوحيد المؤسسة العسكرية

وفي 11 ديسمبر الماضي، اجتمع الطرفان، في لقاء عُد الأول من نوعه، بحضور عدد من ضباط الجانبين.

وبعد اللقاء الأول أعلن الحداد، الاتفاق على حل ودمج التشكيلات المسلحة من الطرفين بالشرق والغرب، مشيرًا إلى أن توحيد المؤسسة العسكرية يحتاج إلى «قيادة سياسية رشيدة».

وأضاف الحداد، في مداخلة هاتفية مع قناة «ليبيا الأحرار»، أن الاجتماع الذي عُقِد في مدينة سرت «لقاء ليبي- ليبي»، ولا علاقة لأي طرف خارجي به، متابعًا: «التدخلات الخارجية هي من حالت دون أن نلتقي في السابق، والآن حانت الفرصة لأن نلتقي نحن الليبيين بشكل مباشر»، لافتًا إلى أن الاجتماع جرى في سرت باعتبارها المدينة التي احتضنت فريق (5+5)، وهي الأنسب.

فيما قال الناظوري، إن اللقاء «كان وديا جدا وتفاهمنا أسرع مما يتوقع الشعب الليبي»، مضيفا «نحن الليبيين سنوحد المؤسسة العسكرية دون تدخل أجنبي».

وشدد على أن مسؤولية المؤسسة العسكرية تتمثل في حماية الوطن والدستور، وكذلك الحفاظ على المؤسسة، مضيفا «اتفقنا علي توحيد المؤسسة العسكرية، قريبا دون أي تدخل من أحد، سنوحدها نحن كأبناء لها».

من لقاء الفريق أول ركن محمد الحداد، والفريق عبد الرازق الناظوري, 8 يناير 2022. (شعبة الاعلام الحربي)
من لقاء الفريق أول ركن محمد الحداد، والفريق عبد الرازق الناظوري, 8 يناير 2022. (شعبة الاعلام الحربي)
من لقاء الفريق أول ركن محمد الحداد، والفريق عبد الرازق الناظوري, 8 يناير 2022. (شعبة الاعلام الحربي)
من لقاء الفريق أول ركن محمد الحداد، والفريق عبد الرازق الناظوري, 8 يناير 2022. (شعبة الاعلام الحربي)
من لقاء الفريق أول ركن محمد الحداد، والفريق عبد الرازق الناظوري, 8 يناير 2022. (شعبة الاعلام الحربي)
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